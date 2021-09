Galatasaray-Lazio, orario e tv Europa League: canale, streaming, programma, probabili formazioni

Esordio europeo per la Lazio, che giovedì sera (ore 18.45) sarà di scena ad Istanbul contro il Galatasaray nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra di Maurizio Sarri vuole subito riscattare il ko di San Siro contro il Milan ed iniziare al meglio questa avventura in una coppa che la vede tra le protagoniste anche per arrivare fino alla finale.

Qui di seguito il programma completo di Galatasaray-Lazio, sfida valevole per l’Europa League 2021-2022. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta televisiva su Sky Sport Uno ed in streaming su SkyGo, NOW TV, DAZN.

GALATASARAY-LAZIO, EUROPA LEAGUE 2021-2022 : PROGRAMMA

GIOVEDI 16 SETTEMBRE

ore 18.45 Galatasaray-Lazio

GALATASARAY-LAZIO, EUROPA LEAGUE 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport Uno

DIRETTA STREAMING – SkyGo, NOW TV, DAZN

GALATASARAY-LAZIO, EUROPA LEAGUE 2021-2022: PROBABILI FORMAZIONI

Galatasaray (4-4-2): Muslera; Yedlin, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Kilinc, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Dervisoglu

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni

FOTO: LaPresse