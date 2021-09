Tensione alle stelle in quel di Sochi in vista di un Gran Premio di Russia 2021 che potrebbe rivelarsi davvero cruciale nella lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nel Mondiale di Formula Uno. Le pazze qualifiche di ieri hanno poi reso ancor più incerto ed interessante il possibile andamento della gara odierna.

Toto Wolff, Team Principal Mercedes, al termine delle prove ufficiali del sabato aveva addirittura pronosticato uno scenario davvero suggestivo per la partenza del GP: “Non mi sorprenderebbe vedere Russell in testa dopo la curva 2 e sarebbe anche divertente da vedere. Se Lewis riuscisse inoltre a guadagnare posizioni, avremmo il presente ed il futuro del team nelle prime due posizioni”, ha dichiarato il manager austriaco.

“Scherzi a parte, è stato protagonista di una grande prestazione in qualifica, prendendosi il rischio di entrare per primo per montare le gomme slick – ha proseguito Wolff, a proposito del clamoroso terzo posto di Russell in Q3 – In caso contrario avrebbe comunque ottenuto l’ottavo o il nono posto, ma lui e la Williams non si sono accontentati, ed hanno spinto al massimo per ottenere e cercare il risultato migliore, ed è quello che poi ha fatto”.

Russell stesso ha però smentito la possibilità di prendere rischi eccessivi al via con la sua Williams dalla seconda fila: “So che la terza posizione storicamente è la più favorevole a Sochi ma non farò follie o mosse avventate al via. Certo, se ci sarà l’occasione di attaccare, non mi tirerò indietro. Più è alta la scommessa o il rischio preso maggiore è la ricompensa, il terzo posto è un risultato incredibile, ho portato le gomme nella finestra di esercizio ideale e poi ho messo insieme un ottimo giro”, le parole del futuro pilota Mercedes.

