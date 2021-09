F1 su TV8, programma GP Russia 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Archiviato il controverso trittico composto dai GP di Belgio (corso per modo di dire), Olanda (intenso ma soporifero) e Italia (caratterizzato dall’incidente tra Hamilton e Verstappen), la Formula Uno è pronta a ripartire dopo un weekend di pausa. A partire da domani i bolidi turbo ibridi scenderanno in pista a Sochi, dove domenica si disputerà il Gran Premio di Russia, quindicesimo atto del Mondiale 2021.

Chiaramente tutti i riflettori saranno puntati sulla lotta per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese ha 5 punti di vantaggio sul britannico, ma a Sochi dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia di partenza dopo essere stato ritenuto responsabile dell’incidente con l’inglese in quel di Monza.

La Ferrari dovrà invece serrare le fila per provare a recuperare terreno sulla McLaren nella corsa al terzo posto del Mondiale costruttori. La doppietta nel GP d’Italia ha rilanciato il team di Woking, che ora gode di un margine di 13,5 punti sulla Scuderia di Maranello. Sochi è sovente stata amara per il Cavallino Rampante. Il 2021 proseguirà sulla stessa falsariga? Per scoprirlo basterà seguire il redivivo GP di Russia in TV. Come?

GP RUSSIA F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 24 SETTEMBRE

Ore 10.30-11.30 Prove libere 1

Ore 14.00-15.00 Prove libere 2

SABATO 25 SETTEMBRE

Ore 11.00-12.00 Prove libere 3

Ore 14.00-15.00 Qualifiche

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Ore 14.00 Gara

GP RUSSIA F1 2021 – PROGRAMMA IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Russia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio di Russia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

IL PROGRAMMA SKY SPORT GP RUSSIA F1 2021

Venerdì 24 settembre

Ore 09.00: F3, Prove libere

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.30: F1, Prove libere 1

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 11.50: F2, Prove libere

Ore 14.00: F1, Prove libere 2

Ore 15.00: Paddock Live

Ore 15.20: F3, Qualifiche

Ore 16.15: F2, Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live Show

Ore 17.45: Conferenza stampa dei team principal

Sabato 25 settembre

Ore 07.30: F3, Gara I

Ore 09.25: F2, Gara Sprint I

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: F1, Prove Libere 3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.40: F3, Gara II

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.00: F1, Qualifiche

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.40: F2, Gara Sprint II

Ore 16.45: Paddock Live Show

Domenica 26 settembre

Ore 08.50: F3, Gara III

Ore 10.15: F2, Feature Race

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14.00: F1, GARA

Ore 16.00: Paddock Live Post Gara

Ore 16.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy F1

IL PROGRAMMA TV8 GP RUSSIA F1 2021

Sabato 25 settembre

Ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

Domenica 26 settembre

Ore 18.00, F1, Gara, differita

Foto: La Presse