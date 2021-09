Lewis Hamilton è pronto e carico in vista del fine settimana del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Per il sette volte campione del mondo siamo ai nastri di partenza di una gara di capitale importanza per la rincorsa verso il titolo. Al momento, infatti, il portacolori della Mercedes insegue a 5 punti di distanza Max Verstappen ma, proprio l’olandese, sarà costretto a scattare 3 posizioni più indietro in griglia di partenza per la penalizzazione post incidente di Monza.

E, proprio dall’ormai famosissimo contatto alla prima chicane di Monza, è partita la conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend di Sochi. Nonostante l’HALO gli abbia salvato la vita, qualche acciacco permane. “Sto bene fortunatamente – le sue parole riportate da Speedweek -. La mia fisioterapista Angela mi ha preso per mano per una settimana intera, ho effettuato tante cure e lezioni di yoga. Domenica sera avevo dolore, il che non sorprende quando una vettura ti atterra sulla testa. Ma, con numerosi trattamenti, tra cui l’agopuntura, sono di nuovo in buona forma”.

Il suo pensiero sul continuo duello con Max Verstappen: “Vorrà nuovamente uno scontro? Non spreco energie in pensieri del genere. So dal 2007 quanta pressione porti essere in lotta per il Campionato del Mondo per la prima volta. Non è facile, e non ho sempre fatto la cosa giusta. Presumo che continueremo a lottare duro, ma sempre in maniera leale. Non vedo i duelli ruota a ruota come duelli psicologici, si tratta di mettere il naso della vettura davanti, ma in modo sicuro. Sul contatto di Monza? Penso che in F1 sia necessario essere intelligenti. Ci sono semplicemente situazioni in cui devi attendere per avere una migliore possibilità in seguito. Ed è una questione di esperienza”.

L’inglese sbarca a Sochi, circuito sul quale ha vinto 4 volte, per cercare la tanto agognata vittoria numero 100, dove la Mercedes ha fatto percorso netto: 7 successi su 7 apparizioni: “E’ pazzesco che non siamo mai stati battuti qui. Ma la stagione 2021 non è come le altre. Presumo che dovremo affrontare molti rivali, come abbiamo fatto durante tutto l’anno. E anche le previsioni del tempo non sono delle migliori”.

Foto: LPS Joao Filipe