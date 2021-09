Il lungo fine settimana del Gran Premio di Russia 2021 si è aperto quest’oggi per la Formula 1 con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Carlos Sainz è stato uno dei protagonisti. Lo spagnolo della Ferrari, reduce da un discreto sesto posto a Monza, va a caccia di riscatto sulla pista di Sochi per rilanciare la Rossa nella lotta contro la McLaren per il terzo posto nel Mondiale costruttori.

“Anzitutto vanno fatti i complimenti a McLaren, se li meritano tutti – esordisce Sainz in conferenza, ricordando l’uno-due McLaren a Monza – È bello vederli vincere dopo tanti anni, lì ho lasciato tanti amici e vederli felici mi ha fatto riaffiorare bei ricordi. Nulla da dire, hanno dominato e ci hanno reso la vita difficile, ora dovremo batterli. Ho vissuto ottimi momenti in McLaren, credo di avere contributo anche io ai loro successi”.

“Per il futuro saranno da tenere d’occhio perché sono pronti a vincere il titolo – prosegue il 27enne di Madrid, ex McLaren – Gli manca solo una macchina che glielo permetta, a Monza ce l’avevano e si è visto, alla prima opportunità ci sono riusciti. Sono un grande team, lavorano benissimo“.

A Sochi la Ferrari monterà la quarta power-unit dell’anno sulla SF21 di Charles Leclerc, il quale partirà così in fondo alla griglia: “Ne abbiamo parlato anche per me, dobbiamo ancora scegliere quando cambiare la power-unit. Per me però c’è ancora margine, quella di Charles era danneggiata e quindi per lui era urgente farlo. Sarà utile vedere come va, avremo news importanti per questo e per il prossimo anno“, spiega Sainz.

Foto: Lapresse