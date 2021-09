F1 su TV8, programma GP Italia 2021: orari gratis e in chiaro, programma dirette e differite

Archiviato l’intenso, ma piuttosto monotono, GP d’Olanda, la Formula Uno cambia totalmente contesto. Si passa dallo stretto e tortuoso tracciato di Zandvoort al tempio della velocità di Monza, dove domenica 12 settembre si correrà il Gran Premio d’Italia. L’autodromo brianzolo sarà il terreno dove si scatenerà la quattordicesima battaglia della guerra per il titolo 2021 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Vincendo in casa, l’olandese è tornato in testa alla classifica iridata per soli 3 punti.

In ambito Ferrari, a Zandvoort sono arrivati tanti punti importanti nella corsa al terzo posto del Mondiale costruttori. Il 16-1 inflitto alla McLaren ha permesso alla Scuderia di Maranello di guadagnare il “massimo vantaggio” sul team di Woking, ora distanziato di 11,5 lunghezze. Cionondimeno a Monza le Rosse dovranno verosimilmente difendersi, in quanto la potenza della power unit sarà preponderante. Questo fatto si annuncia un vantaggio per le monoposto color papaia, spinte dall’unità motrice Mercedes.

Dunque come seguire il GP d’Italia in TV? Attenzione al programma, perché è prevista una sprint race. Quindi già venerdì sarà giorno di qualifiche!

GP ITALIA F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

Ore 14.30-15.30 Prove libere 1

Ore 18.00-19.00 Qualifiche

SABATO 11 SETTEMBRE

Ore 12.00-13.00 Prove libere 2

Ore 16.30 Qualifica Sprint

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 15.00 Gara

GP ITALIA F1 2021 – PROGRAMMA IN TV

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta della qualifica sprint del sabato e del Gran Premio della domenica. Inoltre le qualifiche del venerdì saranno proposte in differita il sabato pomeriggio.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

STREAMING – Il Gran Premio d’Italia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

IL PROGRAMMA SKY SPORT GP ITALIA F1 2021

Venerdì 10 settembre

Ore 11.15: F2, Prove libere

Ore 12.25: Porsche Super Cup, Prove libere

Ore 14.30: F1, Prove libere 1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.45: F2, Qualifiche

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18.00: F1, Qualifiche

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.45: Conferenza stampa dei team principal

Ore 20.45: Paddock Live Show

Sabato 11 settembre

Ore 08.45: F2, Sprint Race 1

Ore 10.20: Porsche Super Cup, Qualifiche

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: F1, Prove libere 2

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 14.40: F2, Sprint Race 2

Ore 15.45: #SkyMotori

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 16.30: F1, Qualifica Sprint

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 18.15: Porsche Super Cup, Gara 1

Ore 19.15: Paddock Live Show

Domenica 12 settembre

Ore 10.20: F2, Feature Race

Ore 12.25: Porsche Super Cup, Gara 2

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1, GARA

Ore 17.00: Paddock Live Post Gara

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy F1

IL PROGRAMMA TV8 GP ITALIA F1 2021

Sabato 11 settembre

Ore 14.15, F1, Qualifiche del venerdì, differita

Ore 16.30, F1, Qualifica sprint, diretta

Domenica 12 settembre

Ore 15.00, F1, Gara, diretta

