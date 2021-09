Sergio Perez si prepara a dare battaglia in occasione del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il messicano è pronto a rifarsi dopo un mediocre fine settimana in quel di Zandvoort (Olanda).

Il portacolori della Red Bull approda a Monza dopo l’ottavo posto di settimana scorsa. L’ex alfiere della Racing Point è stato autore di una bella rimonta dopo una qualifica da dimenticare che è terminata dopo la Q1.

Il compagno di box dell’olandese Max Verstappen ha rilasciato: “Ci aspettiamo una Mercedes molto veloce, ma tutto può succedere. Spero in un fine settimana senza intoppi, anche per via del formato sprint. Tutto deve andare per il verso giusto”.

Il nativo di Guadalajara ha continuato dicendo: “Monza è in generale è un buon in cui mi trovo bene. Ho corso per la prima volta in Formula 3, sono sempre andato forte. Sono già salito sul podio e penso che la pista si adatti al mio stile di guida”.

Foto: LaPresse