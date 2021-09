F1, Ross Brawn spinge per avere in pista i giovani piloti durante la FP1

Ross Brawn sta spingendo affinché nella prossima stagione si possa riservare la prima sessione di prove libere del week-end ai giovani piloti. Ovviamente l’obbligo non varrebbe per gli appuntamenti con la ‘Sprint Race’, eventi in cui la FP1 del venerdì precede di qualche ora le qualifiche.

L’ex tecnico della Ferrari ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Il venerdì ogni squadra dovrà correre la FP1 con un rookie. Dobbiamo definire bene i criteri per definire un pilota esordiente. Ogni squadra avrà a disposizione un certo numero di occasioni durante il campionato”.

Questa possibilità è già presente in F1, ma praticamente nessuna squadra sfrutta la prima sessione di prove libere per mettere alla prova un giovane. Il tempo nel fine settimana non è molto ed i vari team preferiscono concentrarsi sin da subito sul pilota titolare.

Andreas Seidl, team principal di McLaren, ha voluto esprimere il proprio consenso a questa iniziativa: “Al giorno d’oggi è molto difficile per i principianti, con tutti i test limitati, ottenere il tempo per scendere in pista. Quindi siamo molto contenti di questo progetto, siamo favorevoli a promuoverlo”.

Foto: Joao Filipe – LPS