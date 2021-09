Max Verstappen arriva al Gran Premio di Monza da leader del Mondiale. Il pilota della Red Bull è stato autore sin qui di una stagione quasi perfetta. Con ogni probabilità sarà lui a contendere il titolo al campione in carica il britannico Lewis Hamilton.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il pilota olandese ha tracciato un primo bilancio di questa entusiasmante stagione: “Certo sono felice di essere in lizza per il titolo adesso, ma vorrei essere davanti alla fine della stagione. Per ora quello che conta è restare concentrati su ogni singola gara, fare il meglio possibile e prendere tutti i punti disponibili”.

Alla domanda su eventuali cambi di atteggiamento in gara nella lotta con Hamilton, Verstappen chiarisce: “No, nulla. Ho sempre guardato a me stesso, cercando di migliorare e fare del mio meglio, magari cercando di affinare in meglio piccoli dettagli. Non credo conti quanti titoli hai vinto in F1, conta la macchina. Penso a me stesso e al lavoro del team, che è quello di rendere la nostra sempre più veloce. Così facendo, si può battere chiunque”.

In chiusura il pilota olandese, in chiusura, ha raccontato del suo rapporto con il circuito di Monza e con l’Italia: “È sempre bello tornarci, i fan sono super appassionati, ovviamente tifano per la Ferrari ed è ovvio che sia così. Poi quando si corre il pubblico si vede meno, Monza ha grande storia, grande velocità, non è facile fare bene le curve con la macchina scarica per andar forte in rettilineo. Però ci torno sempre molto volentieri perché, oltre alla corsa, si mangia bene”.

Foto: LaPresse