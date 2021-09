A Sochi la giornata di sabato 25 settembre sarà dedicata alle qualifiche del Gran Premio di Russia di F1. Si utilizzerà il format consueto di stabilire la griglia di partenza tramite il miglior tempo su giro secco. Quindi niente sprint race, bensì solita sessione di un’ora divisa in tre fasi (Q1, Q2, Q3) con le cinque vetture più lente eliminate al termine del primo e del secondo turno.

Sinora nel 2021 abbiamo avuto quattro piloti diversi realizzare la miglior prestazione in qualifica. Al momento Max Verstappen domina la scena con 7 (Bahrain, Francia, Stiria, Austria, Gran Bretagna, Belgio, Olanda). Segue a quota 3 Lewis Hamilton (Imola, Spagna, Ungheria), mentre Charles Leclerc (Monaco, Azerbaigian) e Valtteri Bottas (Portogallo, Italia) sono stati i migliori al sabato in 2 occasioni.

Non per caso si è parlato di “miglior prestazione in qualifica” e non di pole position, poiché a Monza è stato Verstappen a scattare dalla pole. Bottas, infatti, ha vinto la sprint race, ma è partito a fondo griglia dopo aver sostituito il motore. Anche oggi c’è il rischio di una “pole fantasma” poiché proprio Verstappen farà altrettanto. Vero che le Mercedes ieri sono state dominanti, ma nella giornata odierna c’è il forte rischio di pioggia. Dunque, come seguire le qualifiche di Sochi in TV?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) in differita le qualifiche. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Russia sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Russia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre la differita delle qualifiche sarà disponibile su TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

F1 IN TV, GP RUSSIA 2021 OGGI

PROVE LIBERE 3

Sabato 25 settembre, ore 11.00-12.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky). Nessuna copertura televisiva su TV8

QUALIFICHE

Sabato 25 settembre, ore 14.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Sabato 25 settembre, ore 18.30 – Differita su TV8 (125 Sky e 8 Digitale Terrestre)

Foto: LiveMedia