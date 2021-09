Il lungo weekend del Gran Premio d’Olanda 2021 si è aperto quest’oggi per la Formula 1 con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui tra gli altri ha parlato anche il due volte campione iridato Fernando Alonso. Il portacolori dell’Alpine si appresta a gareggiare per la prima volta in carriera sul circuito di Zandvoort, dopo averlo provato solo al simulatore.

“Una pista difficile, non c’è margine di errore e le curve sono ad alta velocità. I muri sono vicini quindi sarà un weekend molto impegnativo per chiunque. Le vetture di F1 non sono fatte per questa inclinazione a causa della costruzione del loro fondo (fa riferimento al banking dell’ultima curva, ndr), quindi impareremo nel corso di questo fine settimana“, dichiara il 40enne nativo di Oviedo.

“Dobbiamo essere ottimisti questo fine settimana. Siamo però anche realistici, perché anche quando siamo ottimisti il ​​nostro obiettivo non cambia molto, essere sabato in Q3 e domenica in zona punti. Se facciamo un confronto, questo tracciato è simile a Budapest o Barcellona, in cui l’Alpine andava bene“, spiega Alonso dopo un deludente weekend in Belgio.

Alonso è stato poi interpellato a proposito della notizia del ritiro (a fine stagione) di Kimi Raikkonen: “Sempre pulito e rispettoso, anche duro ma vecchia scuola, niente trucchi. In quel senso mi mancherà perché sapevi di poterti fidare di Kimi quando andavi ruota a ruota, perché non ti avrebbe mai messo in pericolo. Era un avversario pulito“, racconta l’ex ferrarista.

“A livello personale non lo conosco abbastanza bene per avere un’opinione. Sappiamo che Kimi è speciale, timido, sono stato il suo compagno nel 2014, alla Ferrari, ma quell’anno non abbiamo avuto modo di conoscerci più di adesso. Comunque ci saranno sempre venti piloti, cambieranno le classifiche e ad un certo punto ce ne andremo. È una sua decisione, ha una carriera straordinaria e si è divertito qui. Gli auguro il meglio per il futuro“, conclude Alonso.

Foto: Lapresse