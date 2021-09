Reduce da un brillante sesto posto in rimonta nel Gran Premio d’Olanda, Fernando Alonso sarà uno dei grandi protagonisti a partire da domani in quel di Monza per il weekend del Gran Premio d’Italia 2021, quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo dell’Alpine, due volte vincitore nel Tempio della Velocità, torna a disputare il GP italiano dopo due anni di assenza.

“Monza è la mia seconda casa, è sempre un’emozione essere qui. Questo è un circuito specifico, devi essere molto veloce nei rettilinei e salvarti nelle curve. Noi non siamo pessimisti anche se non è un tracciato adatto alle nostre caratteristiche, l’obiettivo è fare punti. La Sprint Race? A Silverstone è stato bello, vediamo qui. A Monza ci sono meno possibilità di sorpassi all’inizio, quindi ci sono dei dubbi. A fine stagione daremo un voto al nuovo format”, spiega Alonso ai microfoni di Sky Sport.

L’ex ferrarista ha poi commentato lo splendido duello con Hamilton a Budapest, prima della pausa estiva: “È sempre bello lottare contro grandi campioni, perché c’è grande rispetto. Io in quel momento volevo il podio ed ero in lotta con Sainz. Non mi sono divertito perché poi mi ha passato, anche se alla fine è andata bene perché il mio compagno ha vinto grazie al fatto che ho rallentato Hamilton”, racconta il 40enne nativo di Oviedo.

Il bicampione del mondo ha poi concluso parlando della nuova generazione di piloti nel circus: “In macchina si lotta sempre al massimo, indipendentemente da chi hai al fianco. I piloti della nuova generazione sono molto preparati e hanno un talento enorme, il futuro della F1 sarà brillante. Ci saranno scintille in Mercedes tra Russell e Hamilton? Di sicuro più che con Bottas. Valtteri ha fatto quello che poteva ma non era in grado di combattere con Lewis come aveva fatto Rosberg”.

Foto: Lapresse