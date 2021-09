La Red Bull sta combattendo una durissima battaglia contro la Mercedes in questo Mondiale 2021 di Formula Uno. Il team di Milton Keynes è impegnato anima e corpo nel sostenere la sua punta di diamante, Max Verstappen, nel duello contro Lewis Hamilton. Ma, come conferma il team principal Christian Horner, si prova già a fare le carte a quel che vedremo nel corso del prossimo anno.

Secondo il dirigente austriaco, anche se si vivrà una rivoluzione tecnica che farà partire tutti da un foglio bianco, una certezza ci sarà: “La Ferrari sarà nuovamente competitiva per il titolo nel 2022 – le sue parole riportate da Marca – Noi e la Mercedes avremo una rivale in più. La scuderia di Maranello sta progredendo e lo sta dimostrando già in questi mesi e proseguiranno anche nella stagione in arrivo. Oltre a tutto questo hanno anche due piloti di livello come Charles Leclerc e Carlos Sainz, per cui hanno tutte le carte in regola”.

Christian Horner prosegue nella sua analisi: “Le loro prestazioni sono progredite, il motore è migliorato, hanno un nuovo propulsore in arrivo e, quindi, torneranno lassù. Il 2022 sarà un anno elettrizzante e un vero mistero per tutti. Inizieremo tutti da un foglio bianco, alcuni potrebbero interpretare le regole meglio di altri e, proprio per questo, sarà affascinante vedere la prima parte della prossima stagione. Ci sarà anche l’inserimento del budget cap. Ogni errore sarà pesantissimo. Se si va nella direzione sbagliata, è molto difficile recuperare. Non dobbiamo commettere passi falsi”.

