Silvia Zanardi ha messo la ciliegina sulla storta di una stagione, per lei, memorabile, conquistando il Campionato Europeo U23 di ciclismo su strada. L’azzurra, al termine di una gara a dir poco spettacolare, ha battuto la promettentissima ungherese Blanka Kata Vas, fuoriclasse anche di ciclocross e mountain bike, e la campionessa nazionale francese della categoria Elite Evita Muzic.

Zanardi arrivava a questa rassegna continentale dopo aver dominato agli Europei U23 su pista. Quello odierno, infatti, è il quarto titolo continentale conquistato da Silvia nell’ultimo mese, dato che in precedenza aveva fatto sua la maglia di campionessa d’Europa anche nell’inseguimento a squadre, nella corsa a punti e nell’inseguimento individuale.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Silvia Zanardi subito dopo il suo successo nella rassegna continentale: “Siamo state brave ad avvantaggiarci e a mantenere il margine guadagnato. Le mie compagne sono state fantastiche nel supportarmi durante tutta la gara. La tattica che avevamo ideato prevedeva che provassi a rimanere con le migliori in salita per poi giocarmi le mie carte in volata. Dedico il mio successo alle miei compagne e al mio preparatore che ha fatto un lavoro stupendo per farmi arrivare qui al top della forma. Questa maglia vale più di tutti i titoli europei conquistati su pista. Ci tenevo a dimostrare di essere forte anche su strada. La nostra capitana era Gaia Realini, ma quando ho visto che in salita si era staccata un pochino, mi sono messa a ruota di Blanka Kata Vas e sono riuscita a tenerla. Fino a oggi non pensavo di stare così bene, alla Vuelta non ero andata fortissimo, se non l’ultimo giorno. Però, grazie a quella gara, ho capito che Vas era la ragazza da seguire oggi“.

Foto: LPS