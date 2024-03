Ciclismo su pista: i convocati dell’Italia per la tappa di Nations Cup ad Hong Kong

La stagione su strada ora è infiammata, con l’arrivo delle classiche di primavera, ma proseguono anche gli appuntamenti per il ciclismo su pista che vivrà la terza tappa della stagione della Nations Cup. Ci si sposta in Asia, precisamente ad Hong Kong: gare in programma dal 15 al 17 marzo.

Mancano ovviamente le stelle, Marco Villa ha dovuto puntare in casa Italia su una squadra molto giovane che comunque può schierare alcuni pezzi grossi.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

BOSCARO DAVIDE G.S. FIAMME AZZURRE

CRESTANELLO LARA BTC CITY LJUBLJANA ZHIRAF AMBEDO

FIORIN SARA UAE DEVELOPMENT TEAM

GALLI NICCOLO’ ARVEDI CYCLING ASD

GIAIMI LUCA UAE TEAM EMIRATES GEN Z

LAMON FRANCESCO G.S. FIAMME AZZURRE

MINUTA STEFANO ANTONIO MBHBANK COLPACK BALLAN CSB

MORO STEFANO G.S. FIAMME AZZURRE

NAPOLITANO DANIELE MBHBANK COLPACK BALLAN CSB

PELLEGRINI FRANCESCA UAE DEVELOPMENT TEAM

PREDOMO MATTIA CENTRO SPORTIVO ESERCITO

SCARTEZZINI MICHELE G.S. FIAMME AZZURRE

SIERRA JUAN DAVID TUDOR PRO CYCLING TEAM U23

VECE MIRIAM G.S. FIAMME ORO

VITILLO MATILDE TEAM LIV-ALULA-JAYCO

ZANARDI SILVIA HUMAN POWERD HEALTH