L’Italia è stata purtroppo sconfitta dal Portogallo per 6-3 e deve dire addio al sogno di disputare la Finale della European Beach Soccer League (di fatto gli Europei del calcio su sabbia). La nostra Nazionale ha tenuto botta per i primi due tempi in quello che era lo scontro diretto che valeva il primo posto nel gruppo A e l’accesso diretto all’atto conclusivo, poi nel finale è crollata contro i padroni di casa che si sono esaltati di fronte al proprio pubblico di Figueira da Foz.

Gli azzurri, reduci dalle vittorie contro Svizzera e Ucraina, si sono dovuti inchinare al cospetto della formidabile compagine lusitana e domani si dovranno accontentare di disputare il match per il terzo posto contro la vincente di Russia-Spagna, mentre la Bielorussia sfiderà il Portogallo per il titolo). Resta un po’ di rammarico per non essere riusciti a completare l’impresa contro i Campioni in carica (domani inseguiranno l’ottavo sigillo), tenendo conto che oggi sarebbe bastato un pareggio per passare il turno.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il Portogallo parte a spron battuto e passa in vantaggio con un tiro libero di Jordan dopo appena 74 secondi. I lusitani sono padroni del campo, ma gli azzurri riescono a difendersi comunque brillantemente e a quattro minuti dal termine del primo tempo riescono ad agguantare il pareggio: scambio tra Gentilin e Giordani, il quale sfodera una rovesciata angolata da posizione impossibile. La nostra Nazionale parte bene nel secondo tempo, dopo una quarantina di secondi Gori colpisce il palo ma nel minuto successivo arriva la doccia fredda perché Leo Martins è bravo a concretizzare l’azione dirompente di Jordan. L’Italia gioca col cuore, soffre ma la porta rimane inviolata e invece sul finire del secondo tempo sfiora il pareggio con Marinai, che colpisce il palo esterno.

Si entra negli ultimi 12 minuti di gioco col Portogallo in vantaggio per 2-1. I padroni di casa suonano la carica e a dieci minuti dal termine ci pensa il solito Leo Martins ad allungare, insaccando l’assist di Bernardo dalla sinistra. I Campioni in carica chiudono definitivamente i conti a 5’53” dal termine con il tap-in di Pintado su sfortunata respinta di Casapieri. Sul 4-1 c’è poco da fare, Jordan e Bruno Torres arrotondano nel finale intervallati dalla marcatura di Zurlo. Lo stesso Zurlo trova la doppietta personale su calcio di rigore a dieci secondi dal termine per fissare il risultato sul 3-6.

Foto: Shutterstock