ELMS, si torna in pista per la 4 Ore di Spa-Francorchamps dopo Monza

Mancano solo due prove alla conclusione dell’European Le Mans Series 2021. Dopo Monza e l’avventura per molti team in quel di Le Mans si riparte da Spa-Francorchamps (Belgio) per la penultima prova della stagione. Il campionato è ancora indeciso in tutte le categorie che si preparano a darsi battaglia da qui all’epilogo di Portimao (Portogallo).

LMP2, LMP3 e GTE si contendono il successo in quella che sarà al prima competizione con il pubblico presente regolarmente sulle tribune. Il circuito belga accoglierà regolarmente tutti gli appassionati che non dovranno neanche pagare il prezzo del biglietto.

WRT si prepara a confermarsi a meno di un mese dal successo nella 24h di Le Mans. Il terzetto ha perso la classica francese all’ultimo giro regalando all’auto gemella la vittoria, la prima per la compagine belga. Robert Kubica/Yifei Ye/Louis Deletraz #41 al comando del campionato europeo con due affermazioni all’attivo.

Sono 11 i punti per WRT sulla vettura #26 di G-Drive Racing con Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck de Vries e 20 sulla #22 di United Autosports con Tom Gamble/Jonathan Aberdein/Phil Hanson. La classifica è ancora aperta dopo un’incredibile 4h di Monza che ha premiato il Panis Racing con Will Stevens/Gabriel Aubry/Julien Canal #65.

Battaglia a Spa-Francorchamps anche in LMP3. Sono due le gioie per la compagine svizzera che si prepara per il round belga con 13 lunghezze su DKR Engineering. Laurents Hörr/Mathieu de Barbuat #4 hanno l’opportunità di recuperare altri punti su Nicolas Maulini/Matthew Bell/Niklas Kruetten #19 che hanno chiuso al quarto posto il round brianzolo alla Ligier #13 di Inter Europol.

La realtà polacca cambia ancora equipaggio per l’appuntamento nelle Ardenne. Martin Hippe/Ugo De Wilde/Aidan Read si alterneranno sulla #13, mentre Mattia Pasini/Mateusz Kaprzyk/Nicolas Pino scenderanno in pista con la #14. Attenzione anche ad United Autosports che potrebbe inserirsi nella lotta per il titolo con Wayne Boyd/Robert Wheldon/Edouard Cauhaupé #2 e James McGuire/Duncan Tappy/Andrew Bentley #3.

Lotta in casa Ferrari in ELMS tra Iron Lynk e Spirit of Race. Miguel Molina/Matteo Cressoni/Rino Mastronardi #80 guidano la graduatoria con 5 punti di margine su Duncan Cameron/Matt Griffin/David Perel #55. Cambio in vista in casa Porsche con Gimmi Bruni che lascia il posto all’australiano Matt Campbell che dividerà l’abitacolo con Christian Ried/Cooper McNeil ( Proton Competition #77).

Appuntamento domenica alle 11.00 per il quinto atto dell’European le Mans Series 2021.

Foto: Pier Colombo