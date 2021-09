ELMS, 4 Ore Spa-Francorchamps: gara e titolo per Kubica e WRT, nuovo acuto per Ferrari in GTE

Robert Kubica/Yifei Ye/Louis Deletraz #41 sono matematicamente i campioni dell’European Le Mans Series dopo la 4 Ore Spa-Francorchamps, penultima prova della stagione. La formazione belga si impone per la prima volta nella categoria a meno di un mese dal successo alla 24 Ore Le Mans nella classe LMP2.

Il team di Vincent Vosse ha approfittato degli errori dei rivali per dominare il round di casa, un successo che non è mai stato messo in discussione. Out nel primo giro l’Oreca #22 di Tom Gamble/Jonathan Aberdein/Phil Hanson (United Autosports) e la vettura #26 di Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck de Vries (G-Drive Racing), diretti rivali in campionato di WRT dopo la 4h di Monza dello scorso luglio.

I due equipaggi citati sono rimasti coinvolti in una carambola al primo giro alla ‘Source’, una situazione che ha trasformato la prova in una splendida passerella per WRT. Secondo posto finale per Rene Binder/Memo Rojas/Tristan Gommendy #30 (Duqueine Team) davanti a Will Stevens/Gabriel Aubry/Julien Canal #65 (Panis Racing). I vincitori di Monza tornano sul podio per la terza volta in questo 2021 dopo una bella lotta contro l’Oreca #32 di Job van Uitert/Manuel Maldonado/Nico Jamin (United Autosports).

Laurents Hörr/Mathieu de Barbuat riducono il proprio gap in classe LMP3 dopo la 4h di Spa-Francorchamps sulla Ligier #19 del COOL Racing di Nicolas Maulini/Matthew Bell/Niklas Kruetten #19. Gli elvetici, padroni del campionato fino al round di Monza, si preparano per l’epilogo di Portimao con solo sei punti di vantaggio sul team lussemburghese. Terzo posto finale di classe per United Autosports con Wayne Boyd/Robert Wheldon/Edouard Cauhaupé #2.

Ferrari svetta per la quarta volta in stagione nella classe GTE. Poker per la casa di Maranello che si impone nelle Ardenne con AF Corse. Emmanuel Collard/François Perrodo/Alessio Rovera #88, assenti alla prima prova di Barcellona, sono i nuovi leader del campionato grazie alla seconda affermazione del 2021. Iron Lynk chiude il podio con la 488 GTE #80 di Miguel Molina/Matteo Cressoni/Rino Mastronardi #80 e con la gemella #83 di Michelle Gatting/Rahel Frey /Sarah Bovy. Nuova giornata difficile per Porsche ed Aston Martin che alzano bandiera bianca per l’ennesima volta.

Prossimo atto a fine ottobre in quel di Portimao.

Foto: Photo LiveMedia/Frederic Le Floc H