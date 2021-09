E’ il grande giorno della finale maschile degli US Open 2021. Novak Djokovic contro Daniil Medvedev. Una partita che può riscrivere la storia del tennis, visto che Djokovic è ad una sola vittoria dal realizzare il Grande Slam. Medvedev, invece, va a caccia del suo primo Slam della carriera.

LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-MEDVEDEV DALLE 22.00

In semifinale il numero uno del mondo ha vinto la battaglia al quinto set contro Alexander Zverev, mentre il russo ha superato brillantemente in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime. E’ la sfida numero nove tra i due ,con il serbo avanti per 5-3 nei precedenti, ultimo dei quali nella finale degli Australian Open 2021, con il successo di Djokovic in tre set.

Il match Novak Djokovic-Daniil Medvedev, finale maschile degli US Open 2021, si giocherà quest’oggi alle ore 22.00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA FINALE US OPEN 2021

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 22.00 Novak Djokovic (Serbia) – Daniil Medvedev (Russia)

GUIDA TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

