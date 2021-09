Daniil Medvedev ha vinto gli US Open 2021, sconfiggendo Novak Djokovic in una finale a senso unico. Il russo ha letteralmente dominato in lungo e in largo sul cemento di New York, avendo la meglio sul fuoriclasse serbo con un triplo 6-4. Il numero 1 al mondo inseguiva il Grande Slam ed era vicinissimo a scrivere un’autentica pagina di storia dello sport, ma si è dovuto arrendere all’ultimo metro di una cavalcata dopo aver già conquistato Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Lo slavo ha ceduto al cospetto del sontuoso numero 2 del ranking ATP, oggi apparso decisamente più tonico e pimpante. Il 25enne ha spezzato il grande sogno del 34enne, andato in lacrime al termine del confronto.

Daniil Medvedev ha espresso le sue emozioni nelle consuete dichiarazioni rilasciate nell’ambito della cerimonia di premiazione: “Questa è la prima volta che sono teso per il mio discorso: mi dispiace per Novak e per tutti gli appassionati, sappiamo cosa c’era in palio ma a prescindere da oggi, quello che hai fatto quest’anno e in carriera, beh per me sei il migliore di sempre. Voglio ringraziare il mio team e le persone che non sono qui, i miei genitori, le mie sorelle, i miei amici: non è un facile viaggio che ti porta a vincere un torneo dello Slam, vi ringrazio perché mi avete accompagnato in questo lungo viaggio. Voglio ringraziare il pubblico: la maggior parte era per Djokovic, ma mi avete dato tanto e vi ringrazio“.

Il russo ha poi proseguito: “Oggi è un anniversario per me e mia moglie (tre anni di matrimonio, n.d.r.): durante il torneo non sapevo cosa regalarle, dopo la semifinale ho detto che dovevo trovare un regalo rapidamente perché se perdevo la finale non avevo il tempo per farle il regalo, beh allora questo è il regalo. Un’ultima cosa: solo le Leggende possono capirlo, grazie ragazzi“.

Foto: Lapresse