Coppa Davis 2021: risultati Gruppi Mondiali I e II. Schwartzman, sconfitta inopinata e riscatto. Niente Stefanos Tsitsipas, bene Harris, male Garin

Si sono disputati nel fine settimana i match dei Gruppi Mondiali I e II di Coppa Davis, formati nell’attuale sistema dalla riforma che sta incontrando sempre maggiori difficoltà soprattutto ai livelli più elevati. Dieci i confronti giocati nel Gruppo I (Pakistan-Giappone 0-4 e Ucraina-Israele 3-2 si erano già tenuti a marzo), altrettanti nel Gruppo II (Bulgaria-Messico 1-3 e Polonia-El Salvador 3-1 avevano anch’essi avuto la loro collocazione nel terzo mese dell’anno).

Il match tra Bolivia e Belgio si è disputato ad Asunción, Paraguay, per decisione dell’ITF contestata dalla federazione boliviana. Molto suggestiva la scelta della location di Sudafrica-Venezuela: nientemeno che Forest Hills, la vecchia sede degli US Open prima che si spostassero a Flushing Meadows. Non vi si teneva un match di Davis dal 1959, e a New York non lo si giocava da quarant’anni. Sempre per restrizioni Covid, Nuova Zelanda-Corea del Sud si è disputata in un altro luogo sacro del tennis, il circolo che ospita la Hall of Fame di Newport (tradizionalmente sede dell’ultimo torneo su erba della stagione sul circuito ATP).

A far più notizia, tra tutte le partite, è stata in maniera molto larga la sconfitta di Diego Schwartzman, in Argentina-Bielorussia, contro Daniil Ostapenkov. Dettaglio: Ostapenkov non ha mai giocato a livello ATP, ma nemmeno a livello Challenger o Futures, ed è numero 63 del mondo nel ranking juniores dell’ITF all’età di 18 anni. Chiamato per via delle rinunce dei big (Ivashka, Gerasimov e in parte anche Ignatik), ha fatto dire al Peque a fine partita di aver disputato una delle peggiori partite della sua carriera. L’Argentina, ad ogni modo, si è ripresa, pur correndo un brivido in doppio, e ha vinto per 4-1.

Nel Gruppo I c’è anche da registrare la prima rimonta della storia effettuata dal Belgio: i due Dellien avevano portato avanti la Bolivia, pur nelle condizioni precedentemente citate, ma Michael Geerts e l’immarcescibile Ruben Bemelmans hanno ribaltato la situazione alla domenica. Solo un altro il confronto deciso al quinto match, quello tra Perù e Bosnia-Erzegovina. In questo caso la palma dell’eroe, nella terra che visse un World Group del tempo che fu grazie a Luis Horna, spetta a Juan Pablo Varillas, vittorioso nel quarto incontro su Damir Dzumhur, fatto che ha consentito a Nicolas Alvarez di conquistare il punto della vittoria.

Fa notevole rumore anche la sonora (e decisiva) sconfitta di Cristian Garin contro Norbert Gombos a Bratislava, con lo slovacco vittorioso addirittura per 6-0 6-1. Marius Copil, in Romania-Portogallo, vince sostanzialmente da solo il confronto realizzando, tra singolare e doppio, i tre punti necessari al successo rumeno che vale l’ingresso nei prossimi playoff.

C’era particolare interesse per Grecia-Lituania, poiché Stefanos Tsitsipas avrebbe dovuto fare il proprio ingresso in campo. Uno Tsitsipas c’è stato, ma si è rivelato essere solo Petros, di non ampio aiuto in quella che è diventata una facile vittoria per i baltici. L’unico 6-0 6-0 del weekend lo colleziona Lloyd Harris su Brandon Perez in Sudafrica-Venezuela, mentre la Tunisia passa sulla Repubblica Dominicana nonostante una serie di risultati contro il pronostico.

I RISULTATI DEL FINE SETTIMANA

DAVIS CUP BY RAKUTEN WORLD GROUP I

BELGIO batte BOLIVIA 3-2 ad Asunción, Paraguay (terra outdoor, 18-19 settembre)

Hugo Dellien (BOL) b. Ruben Bemelmans (BEL) 6-3 6-4

Murkel Dellien (BOL) b. Zizou Bergs (BEL) 6-4 4-6 6-2

Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) b. Boris Arias/Federico Zeballos (BOL) 6-3 6-4

Michael Geerts (BEL) b. Hugo Dellien (BOL) 6-4 4-6 6-2

Ruben Bemelmans (BEL) b. Murkel Dellien (BOL) 7-6(2) 6-2

ARGENTINA batte BIELORUSSIA 4-1 a Buenos Aires (terra outdoor, 18-19 settembre)

Daniil Ostapenkov (BLR) b. Diego Schwartzman (ARG) 6-4 6-3

Guido Pella (ARG) b. Erik Arutiunian (BLR) 6-1 6-2

Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos (ARG) b. Erik Arutiunian/Daniil Ostapenkov (BLR) 5-7 6-2 6-2

Diego Schwartzman (ARG) b. Alexander Zgirovsky (BLR) 6-2 6-1

Federico Coria (ARG) b. Daniil Ostapenkov (BLR) 6-3 6-1

OLANDA batte URUGUAY 4-0 a Montevideo (terra outdoor, 18-19 settembre)

Botic van de Zandschulp (NED) b. Francisco Llanes (URU) 6-0 6-3

Tallon Griekspoor (NED) b. Martin Cuevas (URU) 6-4 7-6(6)

Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop (NED) b. Ignacio Carou/Martin Cuevas (URU) 6-2 6-1

Robin Haase (NED) b. Ignacio Carou (URU) 6-3 6-2

Francisco Llanes (URU) – Tallon Griekspoor (NED) – non giocata

SLOVACCHIA batte CILE 3-1 a Bratislava (cemento indoor, 17-18 settembre)

Cristian Garin (CHI) b. Alex Molcan (SVK) 6-2 6-4

Norbert Gombos (SVK) b. Nicolas Jarry (CHI) 6-3 6-7(5) 6-3

Filip Polasek/Igor Zelenay (SVK) b. Marcelo Tomas Barrios Vera/Alejandro Tabilo (CHI) 6-1 7-6(4)

Norbert Gombos (SVK) b. Cristian Garin (CHI) 6-0 6-1

Alex Molcan (SVK) – Nicolas Jarry (CHI) – non giocata

FINLANDIA batte INDIA 3-1 a Espoo (cemento indoor, 17-18 settembre)

Otto Virtanen (FIN) b. Prajnesh Gunneswaran (IND) 6-3 7-6(1)

Emil Ruusuvuori (FIN) b. Ramkumar Ramanathan (IND) 6-4 7-5

Harri Heliovaara/Henri Kontinen (FIN) b. Rohan Bopanna/Ramkumar Ramanathan (IND) 7-6(2) 7-6(2)

Prajnesh Gunneswaran (IND) b. Patrik Niklas-Salminen (FIN) 6-3 7-5

Otto Virtanen (FIN) – Ramkumar Ramanathan (IND) – non giocata

NORVEGIA batte UZBEKISTAN 3-1 a Oslo (cemento indoor, 17-18 settembre)

Casper Ruud (NOR) b. Khumoyun Sultanov (UZB) 6-3 6-3

Viktor Durasovic (NOR) b. Denis Istomin (UZB) 6-4 6-4

Sanjar Fayziev/Denis Istomin (UZB) b. Viktor Durasovic/Casper Ruud (NOR) 7-6(1) 6-3

Casper Ruud (NOR) b. Sanjar Fayziev (UZB) 6-3 6-1

Viktor Durasovic (NOR) – Khumoyun Sultanov (UZB) – non giocata

BRASILE batte LIBANO 4-0 a Jounieh (terra outdoor, 18-19 settembre)

Orlando Luz (BRA) b. Benjamin Hassan (LBN) 6-4 6-4

Felipe Meligeni Rodrigues Alves (BRA) b. Hady Habib (LBN) 6-1 6-3

Marcelo Demoliner/Rafael Matos (BRA) b. Hady Habib/Benjamin Hassan (LBN) 6-2 3-6 7-6(5)

Matheus Pucinelli de Almeida (BRA) b. Roey Tabet (LBN) 6-0 6-1

Hady Habib (LBN) – Orlando Luz (BRA) – non giocata

COREA DEL SUD batte NUOVA ZELANDA 3-1 a Newport, Stati Uniti (erba outdoor, 17-18 settembre)

Nam Jisung(KOR) b. Rubin Statham (NZL) 6-2 6-2

Soonwoo Kwon (KOR) b. Finn Reynolds (NZL) 7-6(1) 6-3

Marcus Daniell/Michael Venus (NZL) b. Nam Jiung/Song Minkyu (KOR) 4-6 6-2 6-4

Soonwoo Kwon (KOR) b. Rubin Statham (NZL) 6-3 6-3

Finn Reynolds (NZL) – Nam Jisung (KOR) – non giocata

ROMANIA batte PORTOGALLO 3-1 a Cluj-Napoca (cemento indoor, 18-19 settembre)

Joao Sousa (POR) b. Filip Cristian Jianu (ROU) 6-3 7-5

Marius Copil (ROU) b. Gastao Elias (POR) 6-4 6-3

Marius Copil/Horia Tecau (ROU) b. Nuno Borges/Joao Sousa (POR) 6-4 6-3

Marius Copil (ROU) b. Joao Sousa (POR) 6-3 2-6 6-4

Filip Cristian Jianu (ROU) – Gastao Elias (POR) – non giocata

PERU batte BOSNIA-ERZEGOVINA 3-2 a Lima (terra outdoor, 17-18 settembre)

Damir Dzumhur (BIH) b. Nicolas Alvarez (PER) 6-2 6-7(4) 6-3

Juan Pablo Varillas (PER) b. Mirza Basic (BIH) 7-5 7-6(7)

Mirza Basic/Tomislav Brkic (BIH) b. Sergio Galdos/Jorge Brian Panta (PER) 7-5 6-2

Juan Pablo Varillas (PER) b. Damir Dzumhur (BIH) 6-1 6-3

Nicolas Alvarez (PER) b. Nerman Fatic (BIH) 7-6(4) 6-4

DAVIS CUP BY RAKUTEN WORLD GROUP II

SVIZZERA batte ESTONIA 5-0 a Biel (cemento indoor, 17-18 settembre)

Dominic Stricker (SUI) b. Vladimir Ivanov (EST) 6-3 6-4

Henri Laaksonen (SUI) b. Mattias Siimar (EST) 6-4 6-0

Marc-Andrea Huesler/Dominic Stricker (SUI) b. Vladimir Ivanov/Mattias Siimar (EST) 6-4 7-6(4)

Henri Laaksonen (SUI) b. Daniil Glinka (EST) 7-6(3) 6-4

Jerome Kym (SUI) b. Siim Troost (EST) 6-3 6-1

TUNISIA batte REPUBBLICA DOMINICANA 3-2 a Tunis (cemento outdoor, 17-18 settembre)

Nick Hardt (DOM) b. Malek Jaziri (TUN) 4-6 6-1 6-5 rit.

Aziz Dougaz (TUN) b. Roberto Cid Subervi (DOM) 6-2 6-4

Aziz Dougaz/Aziz Ouakaa (TUN) b. Roberto Cid Subervi/Nick Hardt (DOM) 6-4 7-6(3)

Roberto Cid Subervi (DOM) b. Aziz Ouakaa (TUN) 6-4 6-2

Aziz Dougaz (TUN) b. Nick Hardt (DOM) 6-3 6-2

LITUANIA batte GRECIA 3-1 a Heraklion (cemento outdoor, 18-19 settembre)

Ricardas Berankis (LTU) b. Petros Tsitsipas (GRE) 6-1 6-3

Laurynas Grigelis (LTU) b. Michail Pervolarakis (GRE) 7-6(6) 3-6 7-5

Ricardas Berankis/Laurynas Grigelis (LTU) b. Markos Kalovelonis/Petros Tsitsipas (GRE) 6-2 7-5

Alexandros Skorilas (GRE) b. Vilius Gaubas (LTU) 6-4 6-4

Petros Tsitsipas (GRE) – Laurynas Grigelis (LTU) – non giocata

DANIMARCA batte THAILANDIA 4-1 a Kolding (cemento indoor, 17-18 settembre)

Christian Sigsgaard (DEN) b. Wishaya Trongcharoenchaikul (THA) 6-3 6-2

August Holmgren (DEN) b. Kasidit Samrej (THA) 3-6 7-5 6-2

Benjamin Hannestad/Frederik Nielsen (DEN) b. Palaphoom Kovapitukted/Wishaya Trongcharoenchaikul (THA) 6-3 6-1

August Holmgren (DEN) b. Wishaya Trongcharoenchaikul (THA) 6-4 6-4

Kasidit Samrej (THA) b. Johannes Ingildsen (DEN) 7-5 6-3

SLOVENIA batte PARAGUAY 3-1 a Portorose (terra outdoor, si è giocato solo sabato 18 per pioggia)

Tom Kocevar-Desman (SLO) b. Adolfo Daniel Vallejo (PAR) 6-2 6-2

Bor Artnak (SLO) b. Martin Antonio Vergara del Puerto (PAR) 1-6 6-3 6-2

Tom Kocevar-Desman/Matic Spec (SLO) b. Adolfo Daniel Vallejo/Martin Antonio Vergara del Puerto (PAR) 6-2 6-2

Hernando Jose Escurra Isnardi (PAR) b. Sebastian Dominko (SLO) 4-6 6-3 [10-7]

Bor Artnak (SLO) – Adolfo Daniel Vallejo (PAR) – non giocata

TURCHIA batte LETTONIA 4-0 a Istanbul (terra outdoor, 18-19 settembre)

Altug Celikbilek (TUR) b. Robert Strombachs (LAT) 7-6(4) 6-4

Cem Ilkel (TUR) b. Ernests Gulbis (LAT) 6-4 6-1

Altug Celikbilek/Cem Ilkel (TUR) b. Ernests Gulbis/Robert Strombachs (LAT) 2-6 6-3 6-4

Ergi Kirkin (TUR) b. Edgars Manusis (LAT) 6-1 6-2

Cem Ilkel (TUR) – Robert Strombachs (LAT) – non giocata

SUDAFRICA batte VENEZUELA 4-0 a Forest Hills, New York, Stati Uniti (cemento outdoor, 18-19 settembre)

Lloyd Harris (RSA) b. Brandon Perez (VEN) 6-0 6-0

Philip Henning (RSA) b. Ricardo Rodriguez (VEN) 6-4 6-4

Lloyd Harris/Raven Klaasen (RSA) b. Dimitri Badra/Luis David Martinez (VEN) 6-2 6-4

Ruan Roelofse (RSA) b. Dimitri Badra (VEN) 6-4 7-6(5)

Philip Henning (RSA) – Brandon Perez (VEN) – non giocata

BARBADOS battono INDONESIA 3-1 a St. Michael (cemento outdoor, 17-18 settembre)

Darian King (BAR) b. Gunawan Trismuwantara (INA) 6-1 6-1

Justin Barki (INA) b. Kaipo Marshall (BAR) 6-2 6-4

Darian King/Haydn Lewis (BAR) b. Justin Barki/Gunawan Trismuwantara (INA) 6-1 7-6(3)

Darian King (BAR) b. Justin Barki (INA) 6-2 6-4

Kaipo Marshall (BAR) – Gunawan Trismuwantara (INA) – non giocata

Foto: LaPresse