Un Tour de France dominato, la bella medaglia alle Olimpiadi e dopo un meritato periodo di stop. Forse anche esagerato. Ora Tadej Pogacar, stella del ciclismo internazionale, non trova più la gamba dei giorni migliori.

Lo sloveno in questi giorni si sta disimpegnando agli Europei in Trentino e, come visto nella cronometro individuale, quando è stato addirittura raggiunto da Filippo Ganna, chiudendo poi dodicesimo, è lontanissimo dalla condizione al top.

Le sue parole a L’Equipe: “Non ho ancora trovato il ritmo. Sono ancora lontano dal mio livello. Ho fatto una buona preparazione, ma noto sempre più spesso di avere problemi dopo le vacanze estive. Forse è perché non ho fatto nulla, ma questa volta è particolarmente difficile”.

Sui prossimi obiettivi: “Mi piace sempre correre per il mio Paese. Ai Mondiali mi concentro principalmente sulla cronometro, perché il profilo della corsa su strada non mi si addice molto. Il mio più grande obiettivo per questo autunno, tuttavia, sono le classiche italiane“.

