Un vero e proprio calvario quello vissuto da Letizia Paternoster nell’ultimo periodo. Il suo grande obiettivo erano le Olimpiadi di Tokyo, ma l’azzurra non ha potuto contare su una condizione come avrebbe voluto e dovuto.

Nel 2019 viene investita in allenamento, si procura la frattura dello scafoide sinistro e la rottura di un dente, nel 2020 c’è il Coronavirus e il lockdown, l’infortunio al ginocchio e la positività al Covid a completare un quadro estremamente sconfortante. L’azzurra andava a caccia quindi di riscatto, ma i Giochi non le hanno riservato le soddisfazioni attese nel quartetto dell’inseguimento, nonostante il doppio record italiano, nell’Americana (in coppia con Elisa Balsamo vittima di una brutta caduta) e nell’Omnium (sostituita da Balsamo).

Paternoster si è rimessa in sella sul finire d’agosto nel Simac Ladies Tour in Olanda, corsa a tappe del World Tour. Ma la ventiduenne della Trek-Segafredo è stata protagonista di una bruttissima caduta. Nuovo stop ed Europei e Mondiali su strada visti in tv. La rivedremo nella rassegna iridata su pista nel mese di ottobre a Roubaix?

L’azzurra fa parte delle convocate per gli allenamenti a Montichiari. Sul velodromo bresciano lo sguardo è rivolto alla rassegna citata ed Edoardo Salvoldi ha chiamato per martedì 28 settembre un quintetto che prevede anche la presenza di Vittoria Guazzini, che ha partecipato ai Mondiali nelle Fiandre. Di seguito l’elenco delle convocate:

L’ELENCO DELLE CONVOCATE :

Alzini Martina Valcar – Travel & Service

Barbieri Rachele G.S. Fiamme Oro

Fidanza Martina G.S. Fiamme Oro

Guazzini Vittoria G.S. Fiamme Oro

Paternoster Letizia G.S. Fiamme Azzurre

