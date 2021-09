Nemmeno la pioggia battente e costante del Fuji li ha fermati! Paolo Cecchetto, Luca Mazzone e Diego Colombari hanno conquistato la medaglia d’oro nel Mixed H1-5 Team Relay dei Giochi Paralimpici di Tokyo, andando a scrivere una pagina epica di questo sport con una prestazione stellare.

L’Italia ha letteralmente dominato la prova odierna, senza mezzi termini, facendo il vuoto con Colombari nella terza parte del primo round per poi non farsi più rimontare da nessuno sino alla nona e ultima frazione. La medaglia d’argento è andata alla Francia, il bronzo agli Stati Uniti. Per il nostro terzetto arriva il bis d’oro dopo Rio de Janeiro 2016 conquistato allora dallo stesso Mazzone assieme ad Alex Zanardi e Vittorio Podestà.

Al termine della gara i nostri portacolori hanno raccontato le proprie emozioni ai taccuini di Federciclismo. Esordisce Paolo Cecchetto: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo che abbiamo sognato per cinque anni, finalmente il nostro sogno si è realizzato. Ovviamente un pezzo di questa medaglia va anche ad Alex Zanardi”.

Gli fa eco Diego Colombari, che punta la sua attenzione sull’attesa di questo trionfo: “Abbiamo inseguito questa medaglia per tanto tempo, ci abbiamo lavorato tantissimo ed è un risultato che, dopo il mio quarto posto nella crono, consacra questa Olimpiade. Essendo la prima per me, direi che è andata molto molto bene”.

Chiude Luca Mazzone, che centra la prima medaglia d’oro della carriera, dopo essere arrivato a tre podi totali: “Io sono uno dei tre tenori che ha vinto il Team Relay cinque anni fa a Rio de Janeiro per cui sono veramente contento di festeggiare anche qui a Tokyo. Per me ha un sapore particolare: di unione, di spirito di squadra. Ringrazio tutto lo staff della Nazionale, la mia famiglia e tutti coloro che mi hanno aiutato a vincere anche oggi”.

Foto: ciclismo-luca mazzone-comitato paralimpico italiano