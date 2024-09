Paralimpiadi, Fabrizio Cornegliani fantastico oro nella crono H1, argento per Luca Mazzone nell’H2

Mattinata estremamente fruttuosa per l’Italia nelle cronometro individuali di ciclismo su strada alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri potevano nutrire delle speranze di medaglia e di medaglie ne sono arrivate due per i nostri colori.

Una splendida medaglia d’oro è stata conquistata da un fantastico Fabrizio Cornegliani nella categoria H1. Si tratta dell’undicesima medaglia d’oro in questa rassegna paralimpica per l’Italia e l’azzurro riesce a sfatare una sorta di maledizione come da lui stesso ammesso, visto che a Tokyo era arrivato un argento, mentre nei Campionati Mondiali erano già arrivate quattro medaglie d’oro nelle prove contro il tempo. Il 55enne ha fatto segnare il crono di 34’50”45 sul percorso di 14.2 km e ha anticipato il belga Maxime Hordies per 20″68 e il sudafricano Pieter du Preez per 1’16”.

Fantastica anche la medaglia d’argento di Luca Mazzone nella categoria H2: il 53enne nativo di Terlizzi, Campione Olimpico in questa specialità a Rio 2016, si è inchinato solo di fronte allo spagnolo Sergio Garrote Munoz. Fantastica la gara del portabandiera azzurro che è arrivato al traguardo con il tempo di 25:18.83, 45 secondi più lento di quello dello spagnolo. Argento che è arrivato per un soffio, visto che il francese Florian Jouanny è arrivato a 45″58 da Munoz, a differenza dell’azzurro a 45″12.

Non sono riusciti a salire sul podio gli altri azzurri, ma è arrivata comunque una bella quarta posizione per Giorgio Farroni nella categoria T1-2, la sesta piazza di Francesca Porcellato nella H1-3, la quinta posizione di Ana Maria Vitelaru nell’H4-5 e la sesta di Eleonora Mele nella C5.