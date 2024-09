Ciclismo, Luca Mazzone è medaglia di bronzo nella prova in linea alle Paralimpiadi! Quarta Francesca Porcellato

Arriva un’altra medaglia dal ciclismo su strada per l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Dopo le cronometro individuali di ieri, nella prova in linea il portabandiera azzurro Luca Mazzone ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella prova in linea categoria H1-H2. Il 53enne pugliese raccoglie l’ottava medaglia della sua eterna e straordinaria carriera paralimpica.

Un terzo posto che va ad aggiungersi all’argento di ieri nella prova a cronometro: bis in due giorni per il veterano azzurro. Mai stata in discussione la medaglia: Mazzone ha fatto una gara praticamente in solitaria al terzo posto, visto che lo spagnolo Garrote Munoz ha attaccato subito e gli è andato dietro il francese Florian Jouanny, che poi avrebbe vinto l’oro con il tempo di 1:20:18. Da dietro nessuno ha collaborato per chiudere e quindi Mazzone ha conquistato il terzo gradino del podio con un ritardo di 7’40” dalla medaglia d’oro.

Quarto posto invece per Francesca Porcellato che ha concluso appena fuori dal podio nella categoria H1-H4. L’azzurra, dopo un inizio in sordina, nella seconda parte del percorso era riuscita a tornare sotto all’olandese Jansen e alla tedesca Zeyen-Giles, ma è mancata qualche energia allo sprint finale per giocarsi l’argento e il bronzo. Oro che è andato a una dominante Lauren Parker: l’australiana ha vinto con il crono di 52’04” e 4’11” di vantaggio sulla seconda classificata (Jansen).