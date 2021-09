Edoardo Salvoldi, CT della Nazionale Italiana di ciclismo femminile, ha diramato le convocazioni per le prove a cronometro e per la staffetta mista dei Mondiali 2021 di ciclismo, in programma nelle Fiandre dal 19 al 26 settembre. Le azzurre scenderanno in strada lunedì 20 settembre per la prova individuale elite contro il tempo, mentre la gara juniores è prevista il giorno successivo, seguita il 22 settembre dalla cronometro mista.

Vittoria Guazzini, Elena Pirrone e Marta Cavalli saranno impegnate a livello individuale. Per il team relay, invece, sono state selezionate Marta Cavalli, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini. Le convocazioni per le prove in linea verranno comunicate nei prossimi giorni.

CONVOCATE ITALIA FEMMINILE CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO

TEAM RELAY (CRONO-STAFFETTA MISTA)

Marta Cavalli

Elena Cecchini

Elisa Longo Borghini

Vittoria Guazzini

CRONOMETRO FEMMINILE

Vittoria Guazzini

Elena Pirrone

Marta Cavalli

Foto: Lapresse