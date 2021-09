Mancano meno di due settimane ai Mondiali 2021 di ciclismo su strada. La selezione azzurra che prenderà il via alla rassegna iridata delle Fiandre si sta ormai delineando. Dopo la fantastica prestazione sfornata agli Europei di Trento, Sonny Colbrelli e Matteo Trentin sono sicuri del posto e del ruolo di capitani della squadra italiana. Anche Filippo Ganna, inoltre, sarà sicuramente parte della spedizione tricolore in quella terra ove il ciclismo è una religione.

Difficile levare il posto a Gianni Moscon, il quale è un fedelissimo di Davide Cassani e nelle gare ove si superano i 200 chilometri tende a esaltarsi. Dovrebbe essere della partita anche Giacomo Nizzolo, il quale ha dimostrato di godere di un’ottima condizione al Tour of Britain e in caso di gara poco selettiva potrebbe rivelarsi la carta migliore dell’Italia. Il tracciato fiammingo, inoltre, sarebbe adatto anche a Davide Ballerini, il quale, tra Bretagne Classic e il sopraccitato Tour of Britain, ha palesato una forma più che discreta.

Per assegnare gli ultimi posti, ad ogni modo, il CT aspetterà di vedere come se la caveranno gli azzurri nelle molte gare che si svolgeranno sia in Italia che all’estero in questi giorni che precedono l’inizio della settimana iridata. Sicuramente dovrebbero essere in lizza per un posto anche due giovanissimi come Giovanni Aleotti e Andrea Bagioli. I due classe 1999 hanno disputato un buon Europeo e potrebbero venire convocati anche per dar modo loro di fare esperienza in un palcoscenico del rango del Mondiale.

Diversi, ad ogni modo, sono i nomi che potrebbero riuscire a guadagnarsi uno degli ultimi posti a disposizione per i Mondiali. Citiamo, ad esempio Luca Mozzato, corridore che si trova a meraviglia sulle strade fiamminghe, Andrea Vendrame, che si sta rendendo protagonista di una grande 2021, o Alessandro Covi, un ragazzo che può rendersi utile su quasi ogni percorso.

Foto: LPS