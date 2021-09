Purtroppo è arrivata la beffa, quando sembrava essere quasi in cassaforte la medaglia d’oro. Un leggero calo nella parte finale è valso l’argento a Filippo Ganna nella cronometro agli Europei di ciclismo su strada in Trentino. L’azzurro è stato battuto da un super Stefan Kueng, alla doppietta a livello continentale.

Le dichiarazioni del corridore della Ineos Grenadiers all’arrivo: “Sapevamo chi erano gli avversari da battere, era tra i miei nomi quello di Kueng. Sapevo che potevo giocarmela, sapevo anche che c’erano tanti campioni. Ho fatto il mio meglio, va bene”.

Occhi puntati sulla prova in linea: “La settimana europea non è ancora finita, continuiamo passo per passo e poi pensiamo ai prossimi obiettivi”.

Sulla possibilità che le fatiche del team relay possano avere inciso: “Se dovessi aver pagato lo sforzo di ieri sarebbe un mio errore. Di sicuro al momento avere un oro e un argento sulle spalle non è da poco”.

Le sensazioni non erano delle migliori: “Era da subito che sentivo che le sensazioni non erano buone, già da quando ho cominciato a fare i rulli per il riscaldamento”.

Foto: LivePhotoSport