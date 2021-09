Ciclismo femminile oggi, Mondiali 2021: orari, tv, programma, azzurre in gara

Penultima giornata dedicata ai Mondiali di ciclismo in terra belga. In scena la prova in linea per quanto riguarda le donne: l’Italia va a caccia di altre soddisfazioni dopo lo spettacolare trionfo di ieri di Filippo Baroncini. Andiamo a scoprire il programma, come seguire la gara in TV e quali azzurre saranno impegnate.

PROGRAMMA PROVA IN LINEA FEMMINILE MONDIALI CICLISMO 2021

Sabato 25 settembre

Ore 12.35 partenza

Ore 16.45 circa arrivo

DOVE VEDERE IN TV I MONDIALI 2021 DI CICLISMO SU STRADA

Diretta TV: Rai 2, Rai Sport HD, Reti Eurosport.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

ITALIANE IN GARA PROVA IN LINEA FEMMINILE MONDIALI 2021

Elisa Longo Borghini (Trek Segafredo – Fiamme Oro), Elisa Balsamo (Valcar Travel&Service – Fiamme Oro) e Vittoria Guazzini (Valcar Travel&Service – Fiamme Oro), Elena Cecchini (SD Worx- Fiamme Azzurre), Maria Giulia Confalonieri (Certizit WTN – Fiamme Oro), Marta Cavalli (FDJ – Fiamme Oro), Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana – Fiamme Azzurre). Riserva sul posto Barbara Guarischi (Movistar).

