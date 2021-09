L’odierna penultima giornata dei Mondiali 2021 di ciclismo su strada si aprirà con la prova in linea riservata alla categoria donne juniores. Si tratta di una gara ove l’Italia parte come una delle nazionali più quotate. Ai recenti Europei di Trento, infatti, il Bel Paese ha piazzato tutte le sue rappresentanti nella top-15. Eleonora Ciabocco e Francesca Barale, rispettivamente seconda e quarta della rassegna continentale, saranno nuovamente le punte del contingente azzurro.

E’ stata confermata, inoltre, anche Carlotta Cipressi, la quale a Trento fu ottava. La fuoriclasse in erba della pista Valentina Basilico e Michela De Grandis, invece, prenderanno il posto di Monica Castagna e Matilde Ceriello. Le rivali principali delle italiane saranno, in buona parte, le stesse affrontate alla rassegna continentale. Parliamo, dunque, della teutonica campionessa d’Europa Linda Riedmann, della transalpina Eglantine Rayer, della finlandese Anniina Ahtosalo e della fortissima passista russa Alana Ivanchenko.

Inoltre, a queste ragazze si aggiungeranno anche le atlete di quelle nazioni che per ragioni geografiche o per altri motivi non hanno preso parte all’Europeo. Tra tutte le varie selezioni, la più temibile sembra la Gran Bretagna, la quale schiera la ciclocrossista e figlia d’arte Zoe Backstedt, che ha già sfiorato il successo nella cronometro, e Flora Perkins, che quest’anno ha conquistato la Watersley Challenge Juniors, una delle gare a tappe più prestigiose di categoria.

Non vanno sottovalutate, oltretutto, nemmeno le statunitensi. In particolare la campionessa nazionale Makayla MacPherson, che ha impressionato alla Watersley Challenge Juniors, gara da lei conclusa al secondo posto della classifica generale, sembra poter avere le carte in regola per tenere testa alle europee più forti.

Foto: Federciclismo