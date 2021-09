La prova in linea delle donne Elite sarà il piatto forte di questo penultimo giorno dei Mondiali 2021 di ciclismo su strada. I Paesi Bassi, che sono reduci da quattro successi consecutivi, schierano una formazione che, sulla carta, sembra semplicemente imbattibile. Il contingente orange, infatti, può contare sulle due dominatrici dell’ultimo lustro, Anna van der Breggen e Annemiek van Vleuten, su un Ellen van Dijk in forma stellare, la quale ha vinto gli Europei in linea e i Mondiali a crono, sull’astro nascente Demi Vollering, che in questa stagione ha conquistato la Liegi-Bastogne-Liegi e La Course, e sulla leggenda vivente Marianne Vos, la quale, in carriera, ha alzato le braccia al cielo al termine di ben tre Mondiali su strada.

L’Italia è una delle poche nazioni che può seriamente pensare di dare qualche noia all’armata orange. La selezione azzurra, infatti, può fare affidamento sia su ragazze capaci di brillare in caso di corsa dura, come Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli, sia su atlete rapidissime e adatte a una gara più blanda quali Marta Bastianelli ed Elisa Balsamo. Al fianco delle quattro campionesse sopraccitate, inoltre, troveremo altri elementi di qualità come Elena Cecchini, la pluricampionessa d’Europa della Corsa a Punti Maria Giulia Confalonieri e la talentuosissima Vittoria Guazzini.

Proveranno a dire la loro per la vittoria anche le padrone di casa, le quali correranno tutte per Lotte Kopecky, che si sta rendendo protagonista di un 2021 eccellente e possiede uno spunto veloce decisamente degno di nota. Tra le nazionali particolarmente temibili, inoltre, troviamo anche la Danimarca, la quale possiede due punte del rango di Cecilie Uttrup Ludwig e della rapidissima Emma Norsgaard.

Tra le altre attese protagoniste della gara odierna, infine, citiamo pure la polacca Kasia Niewiadoma, le teutoniche Lisa Brennauer e Liane Lippert, le statunitensi Kristen Faulkner, Ruth Winder e Coryn Rivera, la svizzera Marlen Reusser, l’australiana Amanda Spratt, la sudafricana Ashleigh Moolman-Pasio, la britannica Lizzie Deignan e la bielorussa Alena Amialiusik.

