Ciclismo, Europei 2021 oggi: orari gare, tv, programma in chiaro, italiani in gara, startlist

Secondo giorno dei Campionati Europei di ciclismo di scena a Trento, in Trentino Alto Adige. Dopo l’inizio dedicato alle cronometro juniores ed al Team Relay che ha visto l’Italia trionfante, anche quest’oggi è giornata di prove contro il tempo.

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE ELITE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO

Si comincia questa mattina con la gara donne U23, che prenderà il via alle 9.15, poi seguito dalla cronometro donne élite alle 10.45. Il pomeriggio sarà invece dedicato agli uomini: 14.15 per gli U23, le 16.00 per i professionisti. Le quattro gare saranno disputate tutte sullo stesso percorso di 22,4 chilometri, completamente pianeggiante.

Otto gli italiani in gara in queste quattro gare. Vittoria Guazzini ed Elena Pirrone difenderanno i nostri colori nella gara donne U23, mentre Elena Cecchini e Vittoria Bussi si giocheranno il titolo élite. Luca Coati e Filippo Baroncini sono gli azzurri alla partenza della crono uomini U23, mentre fra i professionisti le nostre speranze sono riposte in Filippo Ganna, accompagnato dall’ottimo Matteo Sobrero.

GLI ORARI DELLE GARE

9:15 Cronometro individuale donne U23

10:45 Cronometro individuale donne elite

14:15 Cronometro individuale uomini U23

16:00 Cronometro individuale uomini elite

GLI ITALIANI IN GARA

– Vittoria Guazzini (cronometro donne U23)

– Elena Pirrone (cronometro donne U23)

– Elena Cecchini (cronometro donne élite)

– Vittoria Bussi (cronometro donne élite)

– Luca Coati (cronometro uomini U23)

– Filippo Baroncini (cronometro uomini U23)

– Filippo Ganna (cronometro uomini élite)

– Matteo Sobrero (cronometro uomini élite)

STARTLIST CRONOMETRO UOMINI ELITE

16:00:00 VAN DEN BERG Julius

16:01:00 PELIKÁN János

16:02:00 ASGREEN Kasper

16:03:00 GOLOVASH Oleksandr

16:04:00 LAŠINIS Venantas

16:05:00 OVECHKIN Artem

16:06:00 REIS Rafael

16:07:00 MCDUNPHY Conn

16:08:00 HEIDEMANN Miguel

16:09:00 AFFINI Edoardo

16:10:00 HERREGODTS Rune

16:11:00 ARMIRAIL Bruno

16:12:00 BISSEGGER Stefan

16:13:00 ILIĆ Ognjen

16:14:00 RIES Michel

16:15:00 GOLDSTEIN Omer

16:16:00 ÓMARSSON Ingvar

16:17:00 PELTONEN Ukko Iisakki

16:18:00 GYUROV Spas

16:19:00 RITZINGER Felix

16:20:00 VAN EMDEN Jos

16:21:00 PEÁK Barnabás

16:22:00 BJERG Mikkel

16:23:00 PETROVSKI Andrej

16:24:00 KUBA Ronald

16:25:00 BODNAR Maciej

16:26:00 KONONENKO Mykhaylo

16:27:00 MILTIADIS Andreas

16:28:00 ŠIŠKEVIČIUS Evaldas

16:29:00 NYCH Artem

16:30:00 ALMEIDA João

16:31:00 BÁRTA Jan

16:32:00 MULLEN Ryan

16:33:00 WALSCHEID Max

16:34:00 POGAČAR Tadej

16:35:00 GANNA Filippo

16:36:00 EVENEPOEL Remco

16:37:00 CAVAGNA Rémi

16:38:00 KÜNG Stefan

DOVE SEGUIRE GLI EUROPEI DI CICLISMO 2021

Diretta TV: Eurosport 1 (solo le prove élite), Rai Sport HD (tutte le prove)

Diretta streaming: Rai Play (tutte le prove), Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN (solo le prove élite)

Diretta testuale: OA Sport (tutte le prove)

Foto: LaPresse