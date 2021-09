Ciclismo, quando parte Filippo Ganna nella cronometro degli Europei. Orario, tv, pettorale

Subito un’altra battaglia. Dopo la medaglia d’oro nel team relay, la stella della spedizione azzurra agli Europei di ciclismo in Trentino, Filippo Ganna, va a caccia della doppietta. Un nuovo titolo in palio, quello della cronometro individuale a livello maschile: l’azzurro vuol sicuramente provarci. Occhio ad avversari di lusso come il campione uscente Stefan Kueng, o i giovani rampante Remco Evenepoel e Tadej Pogacar.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio quando partirà il passista di Verbania oggi nella prova contro il tempo: il pettorale azzurro, gli orari e come seguire la gara in TV.

Gli Europei 2021 verranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport, Rai Due (per la prova in linea degli uomini Elite di domenica 12) ed Eurosport. Inoltre potrete seguire la rassegna continentale in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN; ma anche la DIRETTA LIVE testuale ogni giorno su OA Sport.

QUANDO PARTE FILIPPO GANNA NELLA CRONOMETRO?

Giovedì 9 settembre

Numero 36, ore 16.35

Foto: LPS