Odd Christian Eiking firma con l’EF Education-Nippo per il prossimo anno. Il norvegese raggiunge la compagine statunitense dopo aver concluso all’undicesimo posto la Vuelta a España 2021 ed aver terminato in seconda posizione l’Arctic Race of Norway.

Jonathan Vaughters, CEO del team americano, ha rilasciato ai microfoni di Cyclingnews.com: “Non voleva parlare di un contratto fino a quando non si fosse dimostrato in gara. Pochissimi ciclisti nella sua posizione lo farebbero. Il fatto è che volesse mettersi alla prova, sento che è un atteggiamento corretto che lo porterà molto lontano”.

Il nativo di Denver ha continuato dicendo: “L’ho guardato per tutta la stagione. È stato fantastico a San Sebastian. Ha quasi vinto l’Arctic Race of Norway e poi è andato alla Vuelta e ha fatto una grande corsa. Ho parlato con il suo agente per tutto il tempo e si è presentata l’opportunità giusta per chiudere l’accordo”.

Odd Christian Eiking si è mostrato soddisfatto del contratto ed ha commentato ai media: “Sono entusiasta di incontrare la squadra e non vedo l’ora di vincere. Non vedo l’ora di iniziare il prossimo anno. Gareggiare in una formazione così importante è fantastico. È una sensazione davvero speciale”.

