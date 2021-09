Ciclismo, Europei 2021: le azzurre convocate, Longo Borghini, Bussi e Cecchini le punte tra le Elite

Il CT Dino Salvoldi ha ufficializzato le convocate per i Campionati Europei che saranno di scena a Trento dall’8 al 12 di settembre. Il tecnico ha riveltato i nomi delle azzurre nelle varie categorie e cosa si troveranno di fronte nella manifestazione continentale: “Gareggeremo su un percorso uguale per tutte le categorie femminili, ossia quello cittadino, che non lascia molto respiro – spiega al sito della Federciclismo – una salita impegnativa che si ripete ogni 10′, 5 chilometri di discesa, 3 di pianura e poi si torna a salire. 8 giri per le Elite, 6 le Under23 e 5 per le Junior.”

Sul fronte del comparto Elite: “Dovremo interpretare una corsa d’attacco per favorire Elisa Longo Borghini che è la nostra punta. Le avversarie sappiamo già quali sono: le olandesi. Il percorso può però livellare la differenza di valore tra le nostre e lo squadrone oranje. Sul team relay? Per la crono schieriamo un’ottima formazione dove con i maschi (Filippo Ganna, Alessando De Marchi e Matteo Sobrero) lotteremo per il podio. Le azzurre sono Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini e Marta Cavalli, mentre pensando alla crono individuale, Vittoria Bussi ed Elena Cecchini ci rappresenteranno al meglio. Bussi vuol migliorare il quinto posto dello scorso anno e il percorso filante potrebbe aiutarla”.

Passando alle Under 23, Savoldi spiega: “Abbiamo grosse ambizioni nella crono individuale con Vittoria Guazzini. Devo ancora sciogliere le riserve sul secondo nome. Per la gara individuale, invece, contiamo su una squadra forte. Dire chi sia la punta è difficile. Gaia Realini in salita è competitiva, poi vedo Vittoria Guazzini e anche Silvia Zanardi”.

Ultima battuta per le Junior. “Questa è una categoria in cui abbiamo un’ottima tradizione e dove vogliamo fare qualcosa di buono. Solitamente c’è sempre il fenomeno di categoria. Su strada una tedesca e un’inglese nella crono. L’Italia punta su Carlotta Cipressi, terza lo scorso anno, e su strada Francesca Barale ed Eleonora Ciabocco”.

LE CONVOCATE PER GLI EUROPEI 2021

ELITE TEAM RELAY (8 settembre – ore 14:30)

Marta Cavalli – Fiamme Oro/ FDJ Nouvelle-Aquitaine F

Elena Cecchini – Fiamme Azzurre/ Team SD Worx

Elisa Longo Borghini – Fiamme Oro/ Trek-Segafredo

WOMEN JUNIOR CRONO (8 settembre – ore 9:15)

Francesca Barale – A.S.D. VO2 Team Pink

Carlotta Cipressi – A.S.D. VO2 Team Pink

WOMEN ELITE CRONO (9 settembre – ore 10:45)

Vittoria Bussi – Open Cycling Team

Elena Cecchini – Fiamme Azzurre/ Team SD Worx

WOMEN U23 CRONO (9 settembre – ore 9:15)

Vittoria Guazzini – Fiamme Oro/ Valcar-Travel & Service

+1 da definire

WOMEN JUNIOR STRADA (10 settembre – ore 13:50)

Francesca Barale – A.S.D. VO2 Team Pink

Monica Castagna – Team Wilier Chiara Pierobon

Matilde Ceriello – Racconigi Cycling Team

Eleonora Ciabocco – Team Di Federico

Carlotta Cipressi – A.S.D. VO2 Team Pink

Francesca Pellegrini – Valcar-Travel & Service

WOMEN U23 STRADA (10 settembre – ore 16:30)

Camilla Alessio – Bepink

Giorgia Bariani – Top Girls-Fassa Bortolo

Vittoria Guazzini – Fiamme Oro/ Valcar-Travel & Service

Barbara Malcotti – Valcar-Travel & Service

Gaia Realini – Isolmant-Premac-Vittoria

Silvia Zanardi – Bepink

WOMEN ELITE STRADA (11 settembre – ore 14:15)

Elisa Balsamo – Fiamme Oro/Valcar-Travel & Service

Sofia Bertizzolo – Fiamme Oro/LIV Racing

Marta Cavalli – Fiamme Oro/ FDJ Nouvelle-Aquitaine F

Tatiana Guderzo – Fiamme Azzurre/ Ale BTC Ljubljana

Elisa Longo Borghini – Fiamme Oro/ Trek-Segafredo

Erica Magnaldi – Team Ceratizit-WNT- Pro Cycling Team

Soraya Paladin – LIV Racing

Debora Silvestri – Top Girls-Fassa Bortolo

Foto: Lapresse