Mancano soltanto due giorni al via dei Campionati Europei di ciclismo su strada 2021. Da mercoledì 8 settembre a domenica 12, il meglio del grande ciclismo continentale si riunirà sulle strade del Trentino, precisamente a Trento, per vivere una rassegna continentale che metterà in palio ben 13 titoli e che, siamo certi, regalerà non poco spettacolo.

I percorsi in programma sono tre. Il primo è quello in linea riservato a tutte le categorie eccezion fatta degli uomini Elite. La partenza e l’arrivo sono fissati in Piazza Duomo a Trento. Il tutto per un circuito di 13,2 chilometri con 250 metri di dislivello ad ogni tornata, e che andrà ripetuto 5 volte da parte delle donne Junior, sei dalle donne Under 23, otto dalle donne Elite e gli uomini Junior, e dieci per gli uomini Under23.

Abbiamo dunque quello in linea degli uomini Elite, sempre con partenza e arrivo in Piazza Duomo a Trento. I chilometri sono 179,2, ma di cui i primi 73 sono in linea, poi il classico circuito finale di 13,2 chilometri andrà affrontato per otto volte. Il tutto con un dislivello di 1765 metri più i 250 per ogni tornata, che significano un totale di 3765 metri. Infine, le prove a cronometro partiranno dal MUSE di Trento e termineranno in Piazza delle Donne Lavoratrici. I chilometri saranno 22,4 per ogni categoria, con un dislivello di 172 metri.

PERCORSI IN LINEA

Tutte le gare in linea, ad eccezione di quella riservata agli uomini Elite, si decideranno interamente nel circuito cittadino di Trento di 13,2 chilometri e 250 metri di dislivello, caratterizzato dalla salita di Povo, con partenza e arrivo in Piazza Duomo. I primi 2 chilometri sono sostanzialmente pianeggianti, ed è da Via San Marco che inizia il tratto in salita verso la rotatoria di Povo (3,6 chilometri al 4,7%) che potrebbe farsi sentire col passare delle tornate in base ad ogni categoria. La successiva discesa porta il gruppo in Piazza Vicenza, dove iniziano gli ultimi 4 chilometri, interamente pianeggianti, che conducono, attraverso le vie del centro cittadino, al traguardo di Piazza Duomo.

Dei 179,2 chilometri in programma per la gara uomini Elite, i primi 73 sono in linea. Dopo la partenza da Piazza Duomo a Trento e l’attraversamento del chilometro 0 in Corso del Lavoro e della Scienza, il percorso si snoda nella Valle dei Laghi e nella zona del Monte Bondone, affrontato fino all’abitato di Candriai. Dopo lo scollinamento, una discesa riporterà la corsa a Trento per affrontare il circuito finale di 13,2 chilometri da ripetere 8 volte caratterizzato dalla salita di Povo (3,6 km al 4,7%). Gli ultimi 4 chilometri, pianeggianti, si snodano nel centro cittadino mentre il traguardo è posto, come la partenza, nella bellissima Piazza Duomo.

PERCORSO CRONOMETRO

Il tracciato di 22,4 chilometri che ospita le prove a cronometro dei Campionati Europei si presenta interamente pianeggiante, adatto agli specialisti in grado di spingere lunghi rapporti. Il MUSE di Trento è la sede di partenza delle prove, mentre il traguardo è posto in Piazza delle Donne Lavoratrici. Le parti più tortuose della cronometro sono quella iniziale e finale, con curve a 90 gradi e l’attraversamento di qualche rotonda nel centro cittadino, mentre la sezione centrale presenta lunghi rettilinei dove si può sviluppare grande velocità.