Ciclismo, Anna van der Breggen non prenderà parte alla cronometro dei Mondiali 2021

Anna van der Breggen non prenderà parte alla cronometro dei Mondiali di ciclismo su strada 2021 delle Fiandre. La campionessa neerlandese, l’anno scorso, a Imola, ha vinto sia la crono che la prova in linea, ma quest’anno è stata costretta a sacrificare la prova contro il tempo. La fuoriclasse orange, infatti, dopo una stagione molto intensa e ricca di successi, è arrivata a questo finale di stagione con le pile piuttosto scariche.

La dominatrice del Giro Rosa, dopo una Vuelta sottotono, aveva già deciso di saltare totalmente gli Europei per focalizzarsi sulla rassegna iridata. L’unico vero obiettivo di van der Breggen in questo finale di stagione, dunque, sarà la prova in linea dei Mondiali. Van der Breggen, nonostante abbia appena trentuno anni, al termine del 2021 si ritirerà e vuole concludere in bellezza conquistando il suo terzo titolo iridato.



Queste le dichiarazioni del Team Manager della SD Worx, Danny Stam, sulle condizioni di forma della sua atleta: “Abbiamo fatto dei test e abbiamo visto che ad Anna sono rimaste poche energie in questo finale di stagione. Dunque, abbiamo scelto di sacrificare alcune gare. La cronometro è molto dispendiosa e se l’avesse fatta, sarebbe arrivata scarica alla prova in linea. Ad ogni modo, non è comunque detto che riesca a essere competitiva, ma lei ha davvero tanta classe, per cui non puoi mai scommetterle contro“.

