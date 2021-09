Chi era Dean Berta Vinales? Triste morte in gara nel Supersport 300: aveva 15 anni, cugino di Maverick

Il mondo del motorsport è in lutto per la scomparsa di Dean Berta Vinales. Il 15enne è purtroppo deceduto in seguito a un brutto incidente occorso durante la gara-1 del GP di Spagna 2021, prova valida per il Mondiale Supersport 300 sul circuito di Jerez. Il centauro spagnolo è rimasto coinvolto in un grave incidente multiplo alla curva 2, quando mancavano 3 giri al termine della corsa.

Le condizioni del ragazzo, nato il 20 aprile 2006, sono sembrate subito gravi. Come si è accertato in seguito, ha riportato severe lesioni alla testa e al torace, dovuto all’impatto con altri piloti. Il ragazzo è stato prontamente soccorso in pista, poi in ambulanza e presso il centro medico del circuito, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Chi era Dean Berta Vinales? Il 15enne originario di Palau Saverdera, piccolo comune in Catalogna, aveva esordito quest’anno nel Supersport 300 e correva con il Team Vinales in sella a una Yamaha, il progetto voluto fortemente dallo zio Angel Vinales, il padre di Maverick (attuale pilota della Aprilia in MotoGP, precedentemente in Yamaha). Dean Berta e Maverick erano dunque cugini. Il suo compagno di squadra era l’italiano Kevin Sabatucci.

Nelle ultime due stagioni, prima di approdare in questa categoria, si era distinto nell’European Talent Cup e in questa annata aveva corso ben undici gare in Supersport 300, ottenendo come miglior risultato il quarto posto nella gara-2 del GP di Francia. In questo finale di stagione sembrava in grande crescita, nella gara-2 del GP di Catalogna (settimana scorsa a Barcellona) era stato sesto e anche a Jerez era in lotta per la zona punti.

