Canoa velocità, Mondiali Copenaghen 2021: cinque equipaggi italiani in semifinale. Due azzurri in finale nella paracanoa

Sono scattati oggi, giovedì 16 settembre, i Mondiali di canoa velocità e paracanoa: a Copenaghen, in Danimarca, sono andate in scena nella canoa le prime batterie, mentre nella paracanoa oltre alle batterie si sono disputate anche le semifinali, con le prime medaglie in palio nella sessione pomeridiana di oggi.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Andrea Schera nel K1 1000 si classifica quarto nella terza batteria in 3’50″40 e dovrà affrontare le semifinali, mentre Carlo Tacchini nel C1 1000 chiude secondo nella terza serie in 4’11″95 e dovrà passare attraverso le semifinali per conquistare l’accesso all’ultimo atto.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Francesca Genzo sarà costretta a passare dalle semifinali in entrambe le specialità alle quali è iscritta: con Irene Bellan nel K2 200, infatti, non basta il quarto posto nella prima serie in 38″95 per andare direttamente in Finale A, così come non è sufficiente nel K1 200 (dove è stata settima ai Giochi di Tokyo) la quarta piazza in 42″74 nella prima batteria.

Agata Fantini, impegnata nel K1 1000, è settima nella prima batteria in 4’21″18 e centra così l’ultimo posto utile per l’accesso alla semifinale.

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Federico Mancarella, di bronzo alle Paralimpiadi, va direttamente in Finale A nel KL2 200, vincendo la prima batteria in 45″12, terzo crono assoluto, mentre Kwadzo Klokpah, 11° a Tokyo, nel KL3 200 dopo il terzo posto nella terza batteria in 43″38, va in Finale A grazie al secondo posto nella prima semifinale in 43″50.

SPECIALITA’ OLIMPICHE CANOA VELOCITA’: DA RIO 2016 A PARIGI 2024

Rio 2016 200m 500m 1000m Uomini K1, K2, C1 – K1, K2, K4, C1, C2 Donne K1 K1, K2, K4 – Tokyo 2020 200m 500m 1000m Uomini K1 K4 K1, K2, C1, C2 Donne K1, C1 K1, K2, K4, C2 – Parigi 2024 200m 500m 1000m Uomini – K2, K4, C2 K1, C1 Donne C1 K1, K2, K4, C2 –

Foto: LaPresse