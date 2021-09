Calcio, Serie A 2021-2022: derby della Capitale spettacolare, la Lazio si impone sulla Roma per 3-2

Una partita bellissima, accolta dal pubblico delle grandi occasioni (dopo tanto tempo). Diversi ribaltamenti di fronte, azioni pericolose da entrambi i lati e difese in sofferenza. Non è un match come tutti gli altri e lo si è visto: la sesta giornata mette in scena il derby della Capitale, con la Lazio che riesce ad imporsi sulla Roma per 3-2.

I biancocelesti sbloccano subito il risultato: palla stupenda al 10′ per Sergej Milinkovic-Savic che anticipa di testa Rui Patricio nell’uscita, palla in rete, successivamente il portoghese travolge il serbo che rimane a terra spaventando il pubblico, per poi rialzarsi. La Roma reagisce, ma la Lazio in contropiede punge ancora: Immobile al 20′ serve l’ex Pedro che di piatto trova il raddoppio. I giallorossi non ci stanno e d’orgoglio all’intervallo vanno sotto dimezzando lo svantaggio: ennesimo corner pericoloso, al 41′ Ibanez trova lo stacco giusto che vale il 2-1.

Nella ripresa ritmi leggermente più blandi, ma non manca lo spettacolo. La Roma assedia i biancocelesti, che in contropiede fanno paura: Luis Alberto per Immobile che fa tutto bene e serve l’accorrente Felipe Anderson che a porta vuota trova il 3-1. Ancora non è finita: Zaniolo non ci sta e si procura il rigore che Veretout realizza al 69′. Opportunità da entrambi i lati, fino alla fine, ma non cambia il risultato. È trionfo biancoceleste.

Foto: Lapresse