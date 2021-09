Berrettini-Djokovic oggi, US Open 2021: orario, programma, tv, streaming. Si gioca di notte

Matteo Berrettini-Novak Djokovic, capitolo terzo. La notte dell’Arthur Ashe Stadium regala il confronto forse più atteso per gli spettatori italiani e non solo, fino a questo momento. Il romano e il serbo si giocano in notturna un posto in semifinale agli US Open.

Due i set ceduti dal numero 1 del mondo prima di oggi (contro Nishikori e Brooksby), quattro dal numero 1 d’Italia (contro Moutet, Ivashka e Otte). Di tutti i quarti di finale dello Slam newyorkese, questo ha saputo confermare le attese pur tra le difficoltà dei due giocatori, uno dei quali cerca, alla terza chance, lo scalpo più importante possibile e l’altro vuole continuare la rincorsa a un solo numero magico: 28, che vorrebbe dire Grande Slam. Per l’azzurro, inoltre, c’è la caccia alla conferma del 2019, anno della sua prima semifinale nei tornei maggiori, giunta proprio a Flushing Meadows.

Il match di quarti di finale tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic si giocherà questa notte, quando in Italia sarà già giovedì 9 settembre, all’interno della decima giornata degli US Open. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile: una selezione di match sarà disponibile su LiveNow. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BERRETTINI-DJOKOVIC, US OPEN 2021: PROGRAMMA

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE

ARTHUR ASHE STADIUM – Sessione serale

Ore 1:00 Karolina Pliskova (CZE) (4)-Maria Sakkari (GRE) (17)

A seguire Matteo Berrettini (ITA) (6)-Novak Djokovic (SRB) (1)

BERRETTINI-DJOKOVIC, US OPEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, discovery+; migliori match anche su LiveNow

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

