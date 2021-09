L’Olimpia Milano è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2021. La squadra di Ettore Messina ha sconfitto la Happy Casa Brindisi per 72-67 al termine di una semifinale che si è decisa solamente negli ultimi minuti. Milano sembrava essere in pieno controllo all’intervallo, ma Brindisi ha rimontato e sorpassato l’Olimpia nel terzo quarto, regalando un finale di match emozionante.

Konstantinos Mitoglou è il miglior marcatore milanese con 13 punti, ma in doppia cifra chiudono anche Hines (11 punti e votato MVP del match), Shields (11), Melli (11) e Delaney (10). L’Olimpia ha tirato malissimo da tre punti (5/32) e fondamentale è stato anche il 15/16 dalla lunetta. A Brindisi non sono bastati i 16 punti di Nick e Josh Perkins, fondamentali nel terzo e ultimo quarto.

Milano inizia subito con il piede sull’acceleratore e scappa sul +9 (11-2) con l’ottimo impatto di Melli e Datome. Brindisi prova a scuotersi, ma la tripla di Delaney vale il +11 per l’Olimpia (16-5). Vitucci pesca dalla panchina Redivo, già uno dei migliori contro Sassari, e l’argentino scuote la formazione pugliese. I suoi sei punti scuotono la Happy Casa, che chiude il primo quarto sotto 21-15, con Milano che ha dato la sensazione di aver mancato l’allungo decisivo.

Redivo apre il secondo quarto, ma dopo Milano piazza un parziale di 8-0 grazie alla potenza sotto canestro di Mitoglu. Il greco è un fattore e anche Shields contribuisce al break dell’Olimpia, che scappa sul +16 (36-20). Brindisi è in difficoltà e trova poco ritmo in attacco, mentre dall’altra parte la squadra di Messina ha il controllo del match ed è avanti all’intervallo sul +14 (41-27).

Visconti apre il secondo tempo con una tripla dall’angolo, ma Milano replica subito e si mantiene sulla doppia cifra di vantaggio (49-37). Da quel momento, però, si spegne totalmente la luce in attacco per l’Olimpia, che non segna addirittura per cinque minuti. Brindisi, invece, si affida ai due Perkins e la Happy Casa costruisce un clamoroso parziale di 19-0 (56-49), che ribalta completamente l’inerzia della partita. L’ultima firma è una schiacciata di Mitoglu, che interrompe il tracollo milanese, ma Brindisi è avanti 56-51 con un terzo quarto da 29-10.

Milano è 2/21 dall’arco, ma Hall trova una tripla fondamentale allo scadere dei ventiquattro secondi. L’Olimpia inizia l’ultimo quarto con un’altra energia e passa in vantaggio (58-56). Josh e Nick Perkins sono l’anima offensiva di una Brindisi che torna avanti sul +2 (64-62). Le triple di Shields e Delaney ricambiano l’inerzia dell’incontro in un finale comunque punto a punto. Brindisi spreca per due volte la tripla del pareggio, mentre Milano con alcune giocate difensive di Melli ed Hines e con due liberi di Hall chiude il match. Finisce 72-67 per l’Olimpia, che è la prima finalista della Supercoppa Italiana.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

HAPPY CASA BRINDISI – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 67-72 (15-21, 12-20, 29-10, 11-21)

Brindisi: Visconti 7, Zanelli 3, Redivo 11, Adrian 6, J.Perkins 16, Gaspardo 5, Carter, Guido, N.Perkins 16, Ulaneo, Chappell, Udom 3

Milano: Hall 9, Melli 11, Shields 11, Delaney 10, Hines 11, Moraschini, Ricci, Mitoglou 13, Rodriguez 2, Biligha, Alviti 2, Datome 3

Credit Ciamillo