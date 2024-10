Basket, l’Olimpia Milano cerca la partenza giusta in Eurolega contro il Monaco

Si alza il sipario sulla nuova stagione di Eurolega ed il cammino dell’Olimpia Milano comincerà dal Principato di Monaco. Una trasferta subito significativa per la squadra di Messina, visto che il Monaco rappresenta certamente una rivale verso l’obiettivo Playoff, che Milano ha mancato completamente nelle ultime due deludenti stagioni.

L’Olimpia ha cambiato molto e c’è stato un’importante rivoluzione nel roster milanese. Ci sono state conferme importanti come quelle di Shavon Shields e Nikola Mirotic, ai quali si sono aggiunti i neo arrivati Nenad Dimitrijevic, Leandro Bolmaro, Josh Nebo ed il rientrante Zach LeDay, per citare coloro che finora sono già stati subito protagonisti nella conquista della Supercoppa.

Quella di domani potrebbe anche essere la prima occasione per vedere in azione altri tre nuovi colpi dell’estate milanese. In Europa dovrebbe infatti trovare spazio Fabien Causeur, Armoni Brooks e David McCormack, finora tenuti a riposo negli impegni “italiani”. Forze fresche sicuramente importanti per Ettore Messina, ma anche pedine che devono cominciare a trovare il loro spazio nella lunga rosa dell’Olimpia.

La stagione di Milano è iniziata come detto con il trionfo in Supercoppa grazie alle vittorie con Venezia e Virtus Bologna, quest’ultima battuta dopo un tempo supplementare ed una finale veramente tiratissima. Successivamente, però, è arrivato il ko in campionato sul campo della neopromossa Trieste, con un’Olimpia decisamente sottotono e che non ha mostrato la stessa qualità e carattere che si era vista la settimana precedente a Casalecchio.

Il Monaco ha cominciato la propria stagione nel campionato francese con alcuni problemi extra campo, vista la penalizzazione di una vittoria e la multa di 20mila euro inflitta per un ritardo nel pagamento degli stipendi. La società ha fatto ricorso e questo verrà discusso ad ottobre. La formazione di Sasa Obradovic ha perso all’esordio all’ultimo secondo contro Saint-Quentin, ma si è poi rifatta la settimana successiva, vincendo contro Strasburgo per 77-65. Protagonista Matthew Strazel, che sarà sicuramente uno dei principali pericoli per la difesa milanese insieme ad una vecchia conoscenza come Mike James.

Non ci sarà il neo acquisto Nick Calathes, ma attenzione ai nuovi arrivati Juhann Begarin, Vitto Brown, l’ex NBA Furkan Korkmaz e soprattutto Georgios Papagiannis, che va a comporre un reparto lunghi decisamente competitivo vista la presenza di Momo Jaiteh e di quel Donatas Montejunas, che in estate è stato accostato per moltissimo tempo all’Olimpia.

Una partita dunque decisamente importante e un esame subito da superare per la nuova Milano. Il Monaco lo scorso anno ha concluso al terzo posto la stagione regolare, mancando la seconda Final Four consecutiva solamente in una pirotecnica gara-5 nei quarti contro il Fenerbahce. Negli ultimi tre anni, Milano ha espugnato per due volte il Principato e soprattutto lo scorso anno ha offerto forse una delle migliori prestazioni della propria stagione europea, con un’Olimpia capace di vincere 98-80. La speranza è che Milano possa ripetersi domani sera per cominciare al meglio la sua Eurolega.