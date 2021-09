Basket, Supercoppa Italiana 2021-2022: Venezia batte la Fortitudo Bologna in casa, Treviso sconfigge Napoli in trasferta

E’ incominciata ufficialmente la Supercoppa Italiana di basket, primo grande appuntamento della stagione 2021-2022. Due le partite giocate quest’oggi per la fase a gironi della competizione, equamente divise tra Girone A e Girone C.

Nel match di apertura di questa giornata e valevole per il Girone A, disputato al Taliercio di Venezia (con le gradinate discretamente riempite dai tifosi oro-granata), la Reyer di Coach De Raffaele batte la Fortitudo Bologna col punteggio finale di 83-70. Buona prima uscita per Tonut e compagni, mentre il ritorno di Repesa sulla panchina della Effe non è quello sperato (le due compagini, tra l’altro, si erano già sfidate pochi giorni fa al PalaDozza di Bologna per uno scrimmage pre-stagionale).

Primo quarto di impronta veneziana: 5-0 e break in apertura per la Reyer nei primi minuti. Groselle sblocca il punteggio per la Fortitudo solo dopo 3′ dalla palla a due (9-2). I bolognesi si complicano subito la vita esaurendo il bonus falli dopo pochi minuti (lo stesso Groselle e Fantinelli gravano già di due falli a testa ad inizio match). Baldasso riporta la Effe a -4 grazie ad un mini parziale di 0-5 (13-9), ma la Reyer risponde prontamente con il nuovo acquisto Michele Vitali che si sblocca da tre punti, chiudendo il primo quarto sul 21-13 in favore dei padroni di casa.

Nel secondo quarto su Bologna grava ancora la situazione falli e soprattutto rimbalzi, voce statistica in cui la Reyer fa la voce grossa (grazie soprattutto a Jeff Brooks – il giocatore italoamericano, appena arrivato da Milano, chiuderà la serata di debutto in maglia oro-granata mettendo a referto 7 punti e 11 rimbalzi). Baldasso prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma non basta. De Raffaele sfrutta a pieno il roster a sua disposizione, facendo ruotare tutti i suoi uomini. Lagunari che toccano il massimo vantaggio a +15 (38-23) grazie ad una tripla di Austin Daye (serata non perfetta per lui: 4 punti a referto e uscita dal campo anzitempo per falli, compreso un tecnico) a cui risponde prontamente Richardson. Le giocate di Tonut (top scorer con 14 punti) e i rimbalzi offensivi (ben 10 nel solo primo tempo) consentono alla Reyer Venezia di chiudere il secondo quarto sul 44-27.

La Fortitudo Bologna sembra essere uscita meglio dagli spogliatoi, provando a ricucire il più possibile lo svantaggio dagli avversari. Benzing da due e Ashley con una tripla provano a ridare speranza alla compagni bolognese, che però torna subito a -14 (fallo tecnico fischiato a Richardson). Grazie al terzetto italiano Aradori-Procida-Baldasso la Effe costruisce un parziale di 6-16 e si riporta a -5 (50-45), ma Benzing si becca un tecnico che vanifica il tentativo di rimonta bolognese. La Reyer ritorna in doppia cifra di vantaggio (56-45), ma la Fortitudo non molla: tripla finale di Aradori che vale il -9 (59-50). Nell’ultimo quarto Reyer in completa gestione, con la squadra di Repesa che prova timidamente a rientrare ma non basta. Oltre al già citato Tonut chiudono in doppia cifra per Venezia anche Michele Vitali (13 punti), Mitchell Watt (12 punti) e Valerio Mazzola (11 punti). Ai bolognesi non bastano i 16 punti di Tommaso Baldasso e i 13 a testa per Ashley e Groselle.

Nel match in programma alle ore 21 al PalaBarbuto di Napoli, per il Girone C, la Nutribullet Treviso batte i padroni di casa (al ritorno nella massima serie dopo 13 anni) col punteggio finale di 58-68. Primo quarto subito di impronta trevigiana: break in apertura di 3-11, con Napoli che però non si demoralizza e risponde prontamente. Velicka segna da tre, ma Dimsa risponde subito con una tripla (10-19). Sims e Sokolowki contribuiscono ad aumentare il vantaggio per gli uomini di Max Menetti, chiudendo il quarto col punteggio di 12-26. Nel secondo parziale break napoletano di 6-0 (18-26) grazie a Marini e Zerini, complici anche alcune palle perse da parte di Treviso. Marini tiene a galla i suoi con una tripla dalla distanza (25-34), ma Treviso c’è e risponde prontamente. SI va all’intervallo lungo sul punteggio di 28-36.

Nel terzo quarto il solo Dimsa viene registrato sul tabellone dei marcatori. Le due squadre tirano male dall’altro (4/16 Napoli e 3/14 per Treviso), ma il gioco rimane comunque ‘vivace’, con Parks che segna dall’area per il 32-39. Imbrò chiude con una tripla il tentativo di rimonta di Napoli: 39-47. Nel quarto conclusivo Chilo segna 4 punti consecutivi, ristabilendo la doppia cifra di vantaggio (39-51). Napoli prova a rimanere agganciata con il solito Marini, ma Sims segna la tripla del +13. Treviso non si concede cali di concentrazione e chiude il match in gestione. Top scorer degli ospiti Sims con 16 punti, mentre Dimsa chiude con 10 punti a referto. Per i napoletani di Coach Pino Sacripanti, invece, 19 punti per McDuffie e 11 punti per Pierpaolo Marini.

Credit: Ciamillo