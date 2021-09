Basket femminile, EuroLeague: Schio batte Valencia, ma quanti errori al tiro!

Esordio vincente nelle qualificazioni alla EuroLeague femminile per la Famila Schio, che supera il Valencia al termine di un match combattuto, dove le venete hanno saputo portarsi avanti nel secondo quarto e poi hanno rintuzzato i tentativi spagnoli di rimonta. Venete che, però, devono crescere domani e alzare le percentuali troppo basse.

Partenza difficile per Schio, che dopo una prima occasione sprecata sotto canestro dopo una manciata di secondi fatica a trovare la via del canestro. Servono 150 secondi prima che Francesca Dotto trovi canestro e fallo. Cresce d’intensità il gioco delle ragazze venete e prima Kitija Laksa e poi Jasmine Keys trovano i canestri da oltre l’arco per il 9-6 a favore di Schio. Anche Valencia è poco precisa al tiro e dopo i primi minuti in cui ovviava con un dominio nel possesso le spagnole faticano a ritrovare la quadra. Si resta, però, in grande equilibrio nel primo quarto, con Valencia che tira con poco più del 25% dal campo, mentre Schio non supera il 20%. Nonostante ciò Schio chiude avanti 11-10.

Ancora in sofferenza la squadra veneta a inizio secondo quarto, con Valencia che si riporta avanti con un parziale di 6-0. Serve una tripla di Giorgia Sottana a sbloccare Schio dopo tre minuti di gioco, con i tiri da oltre l’arco che stanno tenendo a galla le venete. Ancora Sottana e ancora da oltre l’arco riporta la Famila avanti, con Gruda e compagne che si sbloccano e con un buon parziale di 17-4 provano una prima fuga. Difende bene la squadra di casa e si va al riposo con Schio avanti 33-22.

Come nei primi due quarti, anche a inizio ripresa è Valencia a trovare con più facilità la via del canestro, ma Schio risponde con Gruda e Grigalauskytė, restando così attorno ai 10 punti di vantaggio. Si abbassano, però, nuovamente le percentuali delle venete al tiro nel terzo quarto, con Sottana e compagne che non riescono a trovare lo strappo decisivo. Una bellissima tripla di Jasmine Keys vale il +13 a un minuto dall’ultimo stop e si va al riposo con Schio avanti 46-33.

Aumenta l’intensità difensiva la squadra spagnola a inizio ultimo quarto, pressando le venete a tutto campo e rendendo il gioco della Famila confuso e difficile nei primi minuti. Si riavvicina, così, Valencia, ma ancora una volta dopo un primo parziale Schio reagisce con Kitija Laksa che riporta in doppia cifra di vantaggio la sua squadra. Cerca un disperato recupero Valencia nel finale, ma resiste Schio e si impone 56-48 facendo un passo importante verso il tabellone principale del torneo.

Foto: fiba.basketball