Basket femminile, EuroLeague 2021-2022: Schio batte anche Bourges e vola al tabellone principale!

Missione compiuta per Schio, che batte Bourges grazie a un buonissimo secondo tempo e stacca il biglietto per il tabellone principale dell’EuroLeague femminile. Venete che, così, entreranno nel girone che comprende Arka Gdynia, Spar Girona, Fenerbahce, Basket Landes, Galatasaray, Sopron e Dynamo Kursk.

Avvio equilibrato del match, con Schio che a differenza dell’esordio è più attenta in difesa e trova fin da subito dei buoni canestri. Una tripla di Alix Duchet, però, dà il vantaggio a Bourges che allunga sul 6-9 mentre ci si avvia a metà quarto. È sempre Kitija Laksa a tenere in partita Schio, ma le francesi allungano sul +7. Ci prova Francesca Dotto con una tripla, ma risponde subito Bourges e si va al primo riposo con le ospiti avanti 22-15.

Dopo il buon avvio sono crollate le percentuale della Famila, che fatica tremendamente a trovare la via del canestro. È Martina Crippa a dare la scossa, prima forzando un errore in difesa e poi trovando la tripla che sblocca il secondo quarto. Ancora una palla rubata, ancora un contrattacco e palla che arriva a Giorgia Sottana che da oltre l’arco riporta a -1 le venete. Ora è Bourges che fatica in attacco, con soli due punti realizzati in cinque minuti, e così poco dopo metà quarto è Sandrine Gruda a dare il vantaggio a Schio, in un match che, come ieri, ha percentuali bassissime. Un uno/due, però, ridà il +3 alle francesi e si continua a giocare sul filo dell’equilibrio, con Bourges che commette due falli su Gruda che ringrazia e incamera quattro punti dalla lunetta. Riallunga, però, la squadra ospite, con anche Schio troppo fallosa, ma il canestro di Giorgia Sottana fissa il punteggio al riposo sul 35-35.

Continua la buona difesa di Schio a inizio ripresa, che blocca l’attacco di Bourges e si porta avanti con Gruda e Laksa fino al +5. Non demordono, però, le transalpine che si riavvicinano, con il Famila che come ieri si affida ai tiri da oltre l’arco per riallungare, con la tripla di Kitija Laksa che fissa il punteggio a metà quarto sul 48-40. È ancora la numero 33 a punire Bourges e la terza tripla consecutiva vale il +11 e primo vantaggio in doppia cifra del match. Francesi che sembrano non avere un piano B, non riuscire a cambiare il match per sorprendere Schio e riaprire il discorso. Ci prova Alix Duchet, che trova la tripla e il canestro del -4 e si va all’ultimo riposo sul 51-47 e ancora tutto da decidere.

È una sfida a distanza tra Laksa e Duchet, che colpiscono da oltre l’arco e mantengono il match in assoluto equilibrio anche a inizio ultimo quarto. Si lotta punto a punto, con Schio che riesce a tenere il naso davanti nella prima metà di un periodo difficile per entrambe le squadre vista la posta in palio. Una giocata da tre punti di Gruda vale il nuovo +4, mentre la difesa alza l’intensità, si fa aggressiva e non fa giocare Bourges. Incursione di Sottana e Schio che allunga ancora e cerca la fuga decisiva a quattro dalla fine ed è la stessa numero 6 a piazzare il +8. Torna indisciplinata la squadra ospite e si gioca il bonus con 180 secondi ancora sul cronometro. Ultimo assalto per le francesi, obbligate a vincere per non veder chiuso il discorso qualificazione, ma ancora un’ottima difesa di Schio che poi obbliga al fallo le avversarie. Dalla lunetta Sottana riallunga e a un minuto dalla fine sempre ai liberi trova il +10 che chiude il match. Finisce 69-57 e Schio fa festa e vola nel tabellone principale dell’Euroleague 2021-2022.

Foto: fiba.basketball