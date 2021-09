Basket, al via la fase a gironi della Supercoppa Italiana 2021-2022. Chi riuscirà a raggiungere la Final Eight?

Il conto alla rovescia sta per terminare: domani sera venerdì 3 settembre, incomincia la fase a gironi della Supercoppa Italiana di basket (sponsorizzata Discovery+), trofeo inaugurale della nuova stagione 2021-2022 (l’inizio del campionato di Serie A, invece, è in previsto per domenica 26 Settembre). Si tratta del primo vero banco di prova per le compagini della massima Lega italiana, che si sono ritrovate nelle scorse settimane per gli abituali ritiri pre-stagionali.

La formula della fase a gironi ricalca in buona parte quella già utilizzata nella scorsa stagione. Alla Supercoppa Italiana, infatti, partecipano tutte le squadre regolarmente iscritte al campionato 2021-2022. Dodici delle sedici compagini in lizza sono state inserite in quattro gironi da tre squadre ciascuna (il criterio utilizzato per i raggruppamenti è quello della posizione in classifica al termine della regular season 2020-2021), con sfide di andata e ritorno nell’arco di 10 giorni (da domani 3 settembre fino a martedì 14 settembre – CALENDARIO). Al termine di questa fase a gironi, le prime classificate raggiungono ai quarti di finale le quattro teste di serie già qualificate: Olimpia Milano, Virtus Bologna, Happy Casa Brindisi e Carpegna Prosciutto Pesaro. Teatro di gioco della Final Eight (in programma dal 18 al 21 settembre) sarà l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

Diverse squadre inserite nei gironi possono vantarsi di aver già sollevato il trofeo almeno una volta nella propria storia (ricordiamo che la Supercoppa Italiana è stata istituita nel 1995) : Fortitudo Bologna (due trionfi, l’ultimo nel 2005); Dinamo Sassari (anch’essa due trionfi, uno nel 2019 e l’altro nel 2014, l’anno del Triplete – Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Scudetto, con in panchina l’attuale CT dell’Italbasket Meo Sacchetti); Reggio Emilia (una vittoria, nel 2015) e Varese (un trionfo nel lontano 1999). La Reyer Venezia, invece, ha sfiorato più volte la vittoria senza però mai riuscire a conquistare il trofeo (sconfitta in finale da Sassari nel 2019 e da Milano nel 2017).

Le squadre che sono maggiormente accreditate, sulla carta, per il passaggio del turno (sulla base del roster nonché dei risultati degli ultimi anni), sono sicuramente l’Umana Reyer Venezia e la Dinamo Sassari. Coach De Raffaele insegue ancora il primo trionfo per gli oro-granata in Supercoppa, provando a contare sui nuovi innesti di Michele Vitali e Jeff Brooks. Il nuovo coach dei sardi Demis Cavina, invece, vuole presentarsi al meglio alla tifoseria sassarese dopo aver ereditato la panchina da Gianmarco Pozzecco (diventato, nel frattempo, Assistant Coach di Ettore Messina all’Olimpia Milano), potendo contare sul ritorno del play David Logan. Tutte le altre compagini, invece, si presentano come possibili outsiders, in attesa di scoprire se le loro scelte di mercato si saranno rivelate azzeccate per la nuova stagione.

Riepiloghiamo brevemente la composizione dei gironi della Supercoppa Italiana:

Girone A: Umana Reyer Venezia, UNAHOTELS Reggio Emilia, Fortitudo Lavoropiù Bologna

Girone B: Banco di Sardegna Sassari, Vanoli Basket Cremona, Openjobmetis Varese

Girone C: NutriBullet Treviso Basket, Germani Brescia, GeVi Napoli

Girone D: Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino, Bertram Derthona Basket Tortona

Questi, invece, gli abbinamenti dei quarti di finale:

Carpegna Prosciutto Pesaro – Vincente Girone A

Happy Casa Brindisi – Vincente Girone B

A|X Armani Exchange Milano – Vincente Girone C

Virtus Segafredo Bologna – Vincente Girone D

Credit: Ciamillo