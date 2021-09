Baseball: tris Italia agli Europei 2021, Austria battuta per manifesta. Ora i quarti con la Croazia

Terza vittoria su tre per l’Italia, che chiude la prima fase degli Europei di baseball dominando anche l’Austria con un 14-1 che narra di tutta la differenza tra le due compagini. Troppo forti gli azzurri di Mike Piazza, che attivano la manifesta già nel settimo inning e sfideranno la Croazia nei quarti di finale in programma giovedì.

Dopo un primo inning in cui l’Austria si comporta bene e Ferrini e Friscia sfiorano l’home run, nel secondo le mazze italiane procedono a maltrattare il partente austriaco Duenas. Si riempiono le basi, Epifano sfiora il fuoricampo (colpisce il materasso), ma arriva il doppio, seguito da un lancio pazzo che manda a casa Celli per il 3-0 azzurro. Ci pensa Mercuri a mandare la palla dove non può essere raggiunta: 2 RBI, 5-0, che diventa 6-0 con Ferrini che sfrutta il singolo di Pizzano per completare l’opera iniziata rubando la seconda base.

Per tre riprese la situazione, in sostanza, si “calma”, mentre al posto del partente Mattia Aldegheri entra Nicola Garbella sul monte. Nella sesta, l’Austria riesce a costruirsi bene il suo unico punto, con Hackl che sfrutta il singolo di Mariette a destra. Riesplodono a quel punto i giri di mazza tricolori: è Noel Gonzalez che trova il fuoricampo da 3 RBI del 9-1, seguito in modo immediato da un solo homer di Ferrini.

La conclusione è ancora più spettacolare: basi di nuovo piene, e a quel punto Vito Friscia legge fin troppo bene il lancio del rilievo austriaco Alessandro Zoufal: grande slam, walk-off e partita finita.

