Baseball: Parma giocherà in Coppa dei Campioni 2022, battuta Bologna nella sfida decisiva

Ci sarà anche Parma, oltre a San Marino, in Coppa dei Campioni nel 2022. Il paradosso creato dal campionato stava per rivelarsi molto evidente: la squadra vincitrice della massima coppa continentale correva il rischio di non giocarla e difenderla nell’edizione successiva. A questo ha posto rimedio l’esito della partita-spareggio per l’obiettivo, vinta dal Parmaclima per 4-3 sulla Fortitudo UnipolSai Bologna, che a questo punto non può certo definire soddisfatte le ambizioni di inizio anno.

Il Parmaclima è il primo a portarsi in vantaggio nel terzo inning: merito di Battioni, che dopo una valida al centro va in seconda sull’eliminazione di Juaquin e, su un altro singolo di Desimoni stavolta a destra, prende la via di casa base per l’1-0. Noel Gonzalez, nel quarto, spara un gran triplo a destra subito, il che consente a Mineo di giocare il singolo che gli fornisce la possibilità di firmare il 2-0.

Loardi, a quel punto, non ci sta: inizia la quinta ripresa ed è lui a trovare il fuoricampo da 2 RBI che vale la parità. Reagisce subito Bologna, nella parte bassa della sesta, ed è molto importante ciò che fa Dreni: con Grimaudo da pinch runner e già due out, arriva il suo triplo che significa 3-3.

Parma deve trovare una soluzione, e nell’ottavo inning quella soluzione arriva: Rodriguez trova il singolo che spinge a casa Desimoni per il 4-3. Ci sarebbe ancora tempo per Bologna per rientrare, ma Campos non lascia scampo, infila tre rapide eliminazioni e fa festeggiare i ducali.

Foto: FIBS / Manguera Prensa